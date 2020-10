Aktueller geht nicht: Dokumentarfilme sind per se nah dran an der Realität. Die Bilder der Fridays for Future-Demos setzen sich im Kino fort, denn dem Kampf ums Klima haben sich längst auch Filmemacher verschrieben: Der Film „I am Greta“ über das Mädchen, das zur Ikone einer neuen Umwelt-Jugendbewegung wurde, feierte Weltpremiere bei den 77. Filmfestspielen in Venedig und startet zur Zeit auf den Leinwänden. Kult-Fotograf Jim Rakete gibt mit „Now“ (Filmstart 12.11.) sein Kinodebüt und spricht im Interview über seinen Klima-Protestfilm.

Herr Rakete, einen Namen gemacht haben Sie sich ja vor allem mit fotografischen Porträts. Es ging dabei zumeist um Künstler und um die Berliner Musikszene. Nun geben Sie mit „Now" Ihr politisches Regiedebüt.

Jim Rakete: Das stimmt nicht ganz. Ich habe zuvor schon eine Menge Filme gemacht, nur ist „Now" der erste, der im Kino landet. Und wirkliche Regie ist das ja auch nicht bei einem Dokumentarfilm. Man übernimmt die Verantwortung fürs Gelingen. Das Gestalten liegt bei den Anderen …

