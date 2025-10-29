- „Der Klimawandel lässt sich nicht mit Gesinnungsethik bekämpfen“
Der Klimawandel stellt uns vor Herausforderungen. Auch ethische Fragen müssen neu gestellt werden. Doch sind wir wirklich dazu verpflichtet, E-Autos zu fahren und Hafermilch zu trinken? Frauke Rostalski widerspricht. Und hat im Interview gute ethische Argumente parat.
Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Seit 2020 ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrates. Mit ihrem Buch „Die vulnerable Gesellschaft“ war sie 2024 für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Nun ist ihr neues Buch „Wer soll was tun? Warum wir nicht zum Klimaschutz verpflichtet sind und worin unsere Verantwortung eigentlich besteht“ (Verlag C.H. Beck) erschienen. Im Interview mit Cicero spricht die Juristin über fehlgeleitete Klima-Ethik und über die Notwendigkeit, das Richtige in Sachen Klimaschutz zu tun.
Frau Rostalski, die Bürger Hamburgs haben Anfang Oktober beschlossen, dass ihre Hansestadt Anfang 2040, also fünf Jahre vor dem Bund, klimaneutral zu sein hat. Würden Sie sagen, dass dieses hehre Ziel aus ethischer Perspektive geboten ist?
