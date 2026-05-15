Tornados in Oklahoma, USA
Tornados in Oklahoma, USA / picture alliance / AP Photo | Mike Simons

Klimaforscher verabschieden sich vom Extrem-Szenario „Maximale Dramatik war politisch nützlich“

Warum wird das drastischste Klimaszenario aus der neuen internationalen Modellgeneration gestrichen? Im Interview erklärt Klimaforscher Hans von Storch, weshalb Wissenschaftler an Extrem-Voraussagen zweifeln – und weshalb die deutsche Klimapolitik das ignorieren wird.

INTERVIEW MIT HANS VON STORCH am 15. Mai 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt Klimapolitik.

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Peter William | Fr., 15. Mai 2026 - 18:36

Denn sinnvolle Lösungen wurden und werden in Deutschland bisher nicht umgesetzt. Wiedereinstieg in die Kernkraft. Ein Endlager für den Atommüll finden, nicht nur danach suchen. Energiespeicher ausbauen, bei Erd- oder Biogas das Verteilernetz anpassen um einen "bidirektionalen" Transport zu ermöglichen. Warum im Sommer Biogas zur Energieerzeugung genutzt wird ist schlichtweg unverständlich, da zeitgleich WKA im Redispatch abgeschaltet werden müssen und so weiter und so fort.

EEG stark umarbeiten oder noch besser, einfach komplett abschaffen. Green Deal ebenso. Es ist schlichtweg viel zu kompliziert für einen Kommentar bzw. einen Artikel bzw. ein Buch. Und 'for free' wird das sowieso niemand machen!

Markus Michaelis | Fr., 15. Mai 2026 - 18:45

Da ist natürlich etwas dran, aber man hat all die Nachteile, die damit verbunden sind, nicht sehen wollen: (a) die Abwägung gegen andere politische Aufgaben wird schwieriger, (b) Gruppen mit anderen Vorstellungen zur Klimapolitik haben dann zu schnell nicht nur andere wissenschaftliche oder politische Auffassungen, sondern sind (weil das eigene Bild so unangreifbar und die Klimafolgen so extrem sind) unwissenschaftlich, gar menschenfeindlich und demokratiefeindlich, (c) eigene Teilgruppen (wie Letzte Generation), die das Trommeln 1-1 ernst nehmen, sind nicht mehr einzufangen. Irgendwann wird man von seinem eigenen Trommeln getrieben.

Trommeln gehört oft dazu, ist auch nicht prinzipiell schlecht, aber beim Klima ist man meinem Eindruck nach etwas über das Ziel hinaus geschossen. Daran ändert auch ein Restrisiko für fatale Entwicklungen nichts - denn andere Entwicklungen können auch fatal aus dem Ruder laufen, weswegen das Abwägungsproblem bleibt.

Klaus Elbert | Fr., 15. Mai 2026 - 18:51

und wie müsste eine deutsche Klimapolitik aussehen, die Wohlstand generiert, damit auch der Rest der Menschheit vom deutschen Wesen genesen kann?

Jens Böhme | Fr., 15. Mai 2026 - 19:32

Seit Ewigkeiten steht bei mir die Frage, wieso die Bewohner in der Sahelzone deutscher Klimapolitik zujubeln sollten, wenn sie dadurch keinen Wohlstand bekommen? Die deutsche Rhetorik ist dahingehend, dass man sich mit rückständigen Ländern solidarisiere und sich an deren Wohlstandsniveau anpassen werde, um Gleichberechtigung zu erzielen. Solch Strategie ist vermutlich nur in von Hitze verbrannten Hirnen erfolgreich. Wer glaubt denn wirklich, dass die Einwanderer aus armen Weltregionen nach Deutschland kommen, weil hier Zerstörung des Wohlstandes, Rückbau und Verzicht propagiert werden?

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