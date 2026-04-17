Peter Voß war von April 1993 bis September 1998 Intendant des SWF und von Oktober 1998 bis April 2007 Intendant des SWR. Er studierte an der Universität Göttingen Germanistik und Anglistik, später Soziologie. Nach dem Studium arbeitete er bei verschiedenen Zeitungen, bevor er von 1971 bis 1977 Nachrichtenredakteur beim ZDF war. 1977 ging er als Korrespondent nach Berlin und wechselte ein Jahr später zum Fernsehmagazin „Report München“ beim Bayerischen Rundfunk. 1981 kehrte er zum ZDF zurück, wo er 1983 Redaktionsleiter des „heute-journals“ wurde. Im Jahr 1985 stieg er zum Hauptredaktionsleiter Aktuelles auf und wurde 1990 Stellvertretender Chefredakteur. / Foto: SWR

Der neunte April 2026 zählte zu den nachrichtenstarken Tagen – von Islamabad bis zur Straße von Hormus, von Beirut bis Budapest und zu den Zapfsäulen in unseren Breiten. Dennoch schaffte es ein weiteres Thema prominent in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten: die Aktualisierung der „Roten Liste“ durch die Internationale Naturschutzunion IUCN, in der Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen vereint sind.

Und umgehend mutierte der antarktische Kaiserpinguin publizistisch zur mitteleuropäischen Ente. Der Vogel, so unisono die Botschaft, sei „stark gefährdet“, bedingt durch den Klimawandel. Denn die Zahl der Kaiserpinguine „könnte sich in den nächsten 50 Jahren halbieren“. So machte es die öffentlich-rechtliche Runde; ARD und ZDF, SRF und ORF ließen sich den Aufreger nicht entgehen.

Kaiserpinguine brüten ihre Jungen auf dem mit dem Festland verbundenen Meereis aus, und wenn das zu früh dahinschmilzt, ist auch die Brut dahin. Man vernahm’s und war besorgt. Auffällig nur, dass keine Zahlen als Beleg genannt wurden, zum Beispiel diese: In der Antarktis leben nach bisherigen Schätzungen bis zu 500.000 ausgewachsene Exemplare, nämlich 200.000 bis 250.000 Brutpaare. Die IUCN nennt 180.000 Brutpaare und beruft sich auf Satellitenbilder; genaue Zählungen scheinen zu fehlen.

Wenn dieses Meereis weiter stetig abnimmt, gibt es demnach jedenfalls 2076 noch knapp 200.000 ausgewachsene Kaiserpinguine, nämlich knapp 100.000 Brutpaare. Als „stark gefährdet“ („Kennung 2“) gelten aber nach der Roten Liste jene Arten, deren Bestände so stark zurückgegangen sind, dass sie „in naher Zukunft“ vom Aussterben bedroht sein könnten. Woraus folgt: Der Kaiserpinguin ist keine stark gefährdete Art.

Im deutschen Fernsehen wird alles, was umweltaffine Instanzen verlautbaren, kaum kritisch hinterfragt

Mit dem „Zweiten“ dagegen sah man’s einmal mehr besonders düster, Moderatorin Dunja Hayali gelangen im „Heute Journal“ markige Sätze: Der Klimawandel ziehe den Vögeln den „Boden unter den Füßen“ weg, denn „ohne Eis kein Lebensraum“. Das ist als konditionierte Aussage richtig, nur hat es mit der aktuellen Situation in der Antarktis wenig zu tun – da schlittert Hayali selbst, flott und forsch wie gewohnt, auf arg dünnem Eis daher. (Was, man muss es wohl anmerken, nicht im Mindesten die Hetze entschuldigt, mit der zum Teil im Netz gegen sie gewütet wird.) Denn im soeben vergangenen antarktischen Sommer 2026 hat sich das Meereis im Vergleich zum Vorjahr deutlich erholt: Seine geringste Ausdehnung betrug jetzt 2,58 Millionen Quadratkilometer (immerhin noch über 60 Prozent der Gesamtfläche der EU). Vor einem Jahr waren es 1,98 Millionen Quadratkilometer; der Zuwachs beträgt dreißig Prozent, und die Fläche liegt über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre; beides kam in Hayalis Moderation wie auch im Beitrag danach nicht vor.

Zwar sind auch diese Zahlen von begrenzter Aussagekraft – die Ausdehnung des Meereises schwankt von jeher erheblich, und dieser Durchschnittswert liegt deutlich unter dem früherer Jahrzehnte. Klar scheint deshalb zum einen zu sein, dass der Klimawandel für die südpolare Artenvielfalt im Südpolarmeer ein erheblicher Risikofaktor ist, zum anderen aber auch, dass die Entwicklung nicht linear läuft, Prognosen über fünf Jahrzehnte hinweg ohnehin fragwürdig, um nicht zu sagen unseriös sind und jedenfalls die „Gefahrenstufe 2“ (stark gefährdet) für vom Eis abhängige Pinguine nicht plausibel ist. Wurden wir Zuschauer deshalb davor bewahrt, aus aktuellen Zahlen unsere eigenen Schlüsse zu ziehen?

Ganz abgesehen von einzelnen Sendungen und Personen: Es ist dieser Alarmismus, der populistischen Demokratiefeinden in die Karten spielt. Im deutschen Fernsehen zumindest, zumal im öffentlich-rechtlichen, wird alles, was umweltaffine Instanzen verlautbaren, kaum kritisch hinterfragt – von den Umweltministerien bis zu einschlägig agierenden (und nicht selten auch agitierenden) NGOs folgen sie ja neben sachlichen Beweggründen auch handfesten politischen Eigeninteressen, vom Kampf um öffentliche Wahrnehmung und öffentliche Gelder (einschließlich der Verteilung von Forschungsmitteln) bis zu Wahlkampfthemen und -strategien der Grünen in Europa.

Ohne Atomkraft lassen sich die „Klimaziele“ nicht erreichen

Das dürfte mit erklären, warum bestimmte Fakten in der via Bildschirm veröffentlichten Meinung kaum vorkommen – wie etwa, dass weder die EU noch ein Mitgliedsland allein in der Lage ist, dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Deshalb sind isolierte Maßnahmen so teuer wie nutzlos. Vom globalen CO₂-Ausstoß verursacht z.B. Deutschland ganze 1,5 Prozent und die EU sieben bis acht Prozent, China, die USA und Indien zusammen aber über fünfzig Prozent; auch Russland und Japan liegen noch deutlich vor Deutschland. Sind diese Staaten bereit, dem deutschen (aber nicht einmal europäischen) Weg zu folgen und sich zugleich von den fossilen Brennstoffen und der Atomenergie zu verabschieden? Sie bauen beides aus und setzen sowohl auf erneuerbare Energien wie auch auf Öl, Kohle, Gas und die Atomkraft.

Haben „wir“ einen politischen Hebel, um diese wirtschaftlichen und/oder politischen Giganten zu einer Kursänderung zu veranlassen? Im Gegenteil: Wir müssen froh sein, wenn wir uns als liberale Demokratien gegen den wirtschaftlichen und politischen Druck behaupten, den allein schon die atomaren Weltmächte USA, China und Russland nach Bedarf ausüben. Selbst wenn „wir“, nämlich wir Europäer, alle klimarelevanten Maßnahmen verwirklichen, die etwa die Grünen heute fordern (und so womöglich unsere Wirtschaft nachhaltig ruinieren), ändern wir am globalen Klima nichts, solange die Giganten nicht umdenken und umschalten.

Müssen „wir“ deshalb resignieren und alles, was wir zum Nachteil der Wirtschaft überdreht haben, komplett zurückdrehen? Nein, doch mehr Augenmaß tut not, denn es ist ja nicht auszuschließen, dass die genannten Mächte früher oder später ihre Klimapolitik überprüfen – nicht wegen unserer Vorhaltungen, sondern weil der Irankrieg auch ihnen die Schattenseiten der Abhängigkeit vom Öl gerade drastisch vor Augen führt; das könnte sich wiederholen. Da haben gerade die Grünen wirklich mal einen Punkt, doch offenkundig fehlt ihnen und denen, die ihnen medial das Wort reden, ein Mindestmaß an nüchternem, illusionsfreiem Wirklichkeitssinn. Um es auf ein Beispiel zu beschränken: Dass die einen wie die anderen immer noch glauben, die vielbeschworenen „Klimaziele“ ließen sich global erreichen, ohne dass weiterhin und weithin die Atomkraft genutzt wird, zeigt, dass sie da noch viel weiter hinter dem Mond sind als jüngst die Crew von Artemis 2.