„Heraus zum 1. Mai“ heißt für mich in der Regel, schon einen Tag vorher in meine Datsche nach Wandlitz zu fahren, um ein möglichst entspanntes und fröhliches Treffen mit ein paar Freunden vorzubereiten. Mein „Kampftag des Spargelschälers“ ist inzwischen – ähnlich den DGB-Kundgebungen – zum unveränderlichen Ritual geworden. Es gibt Spargel (natürlich nur mit Kartoffeln und Butter), dazu größere Mengen trockenen Silvaner. Dann kommen die Merguez auf den Grill, dazu einen frischen „rot-grünen“ Salat, in dem traditionell auch frisch gepflückter Löwenzahn aus dem Garten verarbeitet wird. Dazu Rotwein, den die Gäste mitbringen. Und da ich einen gewissen Ruf als Weinkritiker habe, traut sich schon lange niemand mehr, einen üblen Dumpftropfen mitzubringen.