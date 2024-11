Ich sitze in der Maternelle neben Zoé und Anaïs. Sie stecken fröhlich Bügelperlen auf Musterbretter. Als sie morgens ankamen, lagen ihre Namenskärtchen bereits auf dem Tisch. Für jedes der 25 Kinder ist auf solche Weise ein Platz mit Arbeitsmaterial vorbereitet. Die Kinder gehen selbständig dort hin und verbringen so die erste halbe Stunde, in der alle nach und nach ankommen. Es ist ruhig, jeder erledigt seine Arbeit.