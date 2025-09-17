„Es reicht“, findet der Deutsche Journalisten-Verband – und bastelt eine Kachel für das Internet. Darauf ebenfalls zu lesen: „Stopp mit Hass, Einschüchterung und Gewalt.“ Dazu ein Foto von Dunja Hayali. Ich als Autor dieser Zeilen schließe mich dem DJV gerne an. Es muss endlich Schluss sein mit dem Hass und der Hetze einer Dunja Hayali und anderer Journalisten gegen Charlie Kirk. War nur Spaß! Denn selbstverständlich findet der DJV, dass Dunja Hayali jetzt das Opfer ist. Wegen „Hassnachrichten“, die sie wegen einer Anmoderation zum Mord an Charlie Kirk bekommen hat. Hayali findet das auch und will jetzt eine Auszeit von Social Media nehmen.

So eine Auszeit ist immer eine gute Idee. Ich mache mindestens einmal jährlich eine Mehrtagestour mit dem Rad. Eine Auszeit von den sozialen Medien gehört dazu. Das hilft, die eigenen Gedanken zu sortieren, und führt bisweilen sogar zu irgendeiner Erkenntnis. Über die Welt, über andere, über sich selbst. Hoffen wir, Frau Hayali geht es ähnlich – und sie kehrt mit der Erkenntnis zurück, dass der Beruf der ZDF-Moderatorin kein Freibrief ist, folgenlos Bullshit zu verbreiten. Da kann sich Frau Hayali sogar ein Beispiel an Frau Hayali nehmen, die einmal sagte: „Meinungsfreiheit hat Grenzen.“

Leichenfledderei im „Heute Journal“

Wissen Sie, ich habe für Leute, die Frau Hayali dieser Tage „Hassnachrichten“ schicken, keinerlei Sympathien übrig. Das gehört sich einfach nicht. Aber die Kachel des DJV erzählt trotzdem nur die halbe Geschichte. Die ganze nämlich lautet: Dunja Hayali bekommt dieser Tage „Hassnachrichten“, weil sie Charlie Kirk post mortem und ohne Belege des Rassismus, des Sexismus und der Menschenfeindlichkeit bezichtigt und damit live im „Heute Journal“ Leichenfledderei an einem ermordeten Familienvater betrieben hat.

Das ist wie mit der heißen Herdplatte. Wer sich nicht verbrennen will, sollte die Hand nicht auf sie legen. Doch die Täter-Opfer-Umkehr funktioniert im linken Juste Milieu genau so. Charlie Kirk wird ermordet, und Frau Hayali fleddert im ZDF die Leiche, womit sie sich ordentlich die Finger verbrennt. Doch statt hinterher um Entschuldigung zu bitten, wenigstens ein bisschen, inszeniert sie sich jetzt als Märtyrerin der Pressefreiheit. Schützenhilfe bekommt sie dabei vom DJV. Kein Wunder, ist der Verein doch als Antifa-Butze mit irgendwas mit Medien bekannt. Dort herrscht eine Überzeugung vor, die sich auf folgende Formel bringen lässt: Rechts von Ricarda Lang beginnt der Faschismus.

Ich bin zutiefst enttäuscht, ja fassungslos über die Entscheidung des NDR, genauso wie mein gesamtes KLAR-Team. Dass ich KLAR für den NDR nicht mehr moderieren darf, ist ein Armutszeugnis. Geht es beim NDR mit dem Format weiter, wird auch die Redaktion (+Chef) eine andere sein. — Julia Ruhs (@juliaruhs) September 17, 2025

Wozu sich der DJV wohl nicht kritisch äußern wird: zum Mobbing der NDR-„Kollegen“ gegen die konservative Journalistin Julia Ruhs vom Bayerischen Rundfunk. Wie die Welt berichtet, soll Ruhs über Monate hinweg von NDR-Mitarbeitern diffamiert worden sein. Wegen ihrer Sendung „Klar“ und weil viele öffentlich-rechtliche Nutznießer nicht ertragen können, dass Ruhs keine Linke ist. Jetzt könnte Ruhs sogar teilweise ihre eigene Sendung verlieren. Trotz positiven Feedbacks der Zuschauer übrigens. Und trotz der ehrenwerten Mission, dass Ruhs mit „Klar“, wie es damals in einer Pressemitteilung hieß, Zuschauer, welche die Öffentlich-Rechtlichen wegen ihrer politische Schlagseite verloren haben, wieder zurückzugewinnen.

Doch Teile des NDR wollen das offenkundig nicht. Wahrscheinlich, weil Ideologen perspektivisch lieber untergehen, als ein kleines bisschen Raum für andere Überzeugungen zu lassen. Ganz scheint die Rechnung der NDR-Intriganten immerhin nicht aufzugehen. So teilt Julia Ruhs auf Twitter unter anderem mit: „Ihr dürft jedoch noch Hoffnung in den Bayerischen Rundfunk haben. Wir werden weiterhin das machen, was beim NDR offenbar unmöglich ist. Das Format authentisch weiterführen, und das mit mir. Ich war noch nie so froh, beim BR zu sein.“ Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Gleichwohl wirft die ganze Sache mal wieder ein gigantisches Schlaglicht auf den ÖRR.

Der arme Elmar Theveßen

Derweil hat ZDF-Journalist Elmar Theveßen immer noch nicht um Entschuldigung gebeten, nachdem er Lügen über den ermordeten Charlie Kirk verbreitet hat. In einer Erklärung des ZDF, welche Apollo News vorliegt, wird von Theveßen lediglich bedauert, die Aussagen nicht noch besser eingeordnet zu haben. Dabei wird eine Lüge auch durch irgendeine Einordung nicht zur Wahrheit. Was wiederum Zeit Online, wo Kirk übrigens „nationalistisch“ genannt wird, nicht davon abhält, zu fragen, ob Theveßen womöglich der perfekte Sündenbock sei. Tenor: Theveßen habe „etwas Falsches“ über Kirk verbreitet.

Eine ziemlich euphemistische Formulierung, wenn Sie mich fragen. Wer von dem Vorfall nichts weiß und die Formulierung „etwas Falsches“ liest, denkt wahrscheinlich an typische Fehler, die im Journalismus schonmal vorkommen können. Hat Theveßen Kirk älter gemacht, als er wurde? Hat er ihm zu viele oder zu wenige Kinder angedichtet? Hat er Jamie statt Charlie gesagt? Oder hat Theveßen vielleicht statt von Utah, wo das Attentat geschah, von Houston gesprochen?

Das ist @BerbnerThomas, der bisherige Redaktionsleiter der von @juliaruhs moderierten Sendung „Klar“. Laut Ruhs ist auch er Opfer der NDR-internen Intrige linker Kollegenwächter und soll abgelöst werden. https://t.co/ih5yWFNuVt — Daniel Gräber (@dg_graeber) September 17, 2025

Nicht ganz. Theveßen hat unter anderem bei Markus Lanz die Lüge verbreitet, dass Kirk dazu aufgerufen habe, Homosexuelle zu steinigen. Für Zeit Online ist derlei Agitation also „etwas Falsches“. Für einen seriösen öffentlich-rechtlichen Medienbetrieb sollte sie dagegen ein ziemlich guter Grund sein, Theveßen zurück an seinen Geburtsort am linken Niederrhein zu versetzen, wo er dann bis ans Ende aller Tage über den 1. FC Viersen 05 und die Angebote des Sommerleseclubs Viersen berichten kann.

Doch weil die Begriffe seriös und öffentlich-rechtlich immer häufiger ein Oxymoron bilden, gehe ich davon aus, dass Theveßen bleiben darf, wo er ist, und weiterhin Unsinn und Ideologisches verbreiten wird. Wie damals bei Joe Biden, als Theveßen noch felsenfest behauptete, der US-Präsident sei topfit, als schon allen klar war, dass da irgendwas nicht stimmte. Oder wie damals im Podcast „Lanz und Precht“, wo Theveßen bierenst behauptete, Donald Trump sei ein „Faschist“, und eine Linie zu Mussolini und Hitler zog.

DLF Kultur Moderator fordert, dass Felix Nmecha beim BVB rausgeworfen wird, weil dieser um den ermordeten Charlie Kirk trauerte. #OerrBlog pic.twitter.com/8GynPGoe2W — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 16, 2025

Eine Gefahr für die Demokratie

In den sozialen Medien macht unterdessen das Video einer Nachwuchsjournalistin des ÖRR die Runde, die sich zum Mord an Kirk ähnlich kalt und herzlos äußert wie kürzlich Heidi Reichinnek bei Caren Miosga in der ARD. Allerdings versucht die Dame von Funk, das auch irgendwie lustig zu verpacken. Wie man das halt so macht. Bei Miosga wiederum durfte Reichinnek auch unwidersprochen die Lüge verbreiten, dass es sich bei dem Attentäter um einen Republikaner handeln würde. Und auf der Plattform Bluesky fordert der Deutschlandfunk-Mitarbeiter Simon Sahner, der BVB möge seinen Spieler Felix Nmecha feuern, weil dieser um den ermordeten Kirk trauerte. Zitat: „Oder muss er erst ein Tor mit Hitlergruß feiern?“

Womit wir bei der Quintessenz dieses Beitrags angekommen wären: Zwischen Lügen über Charlie Kirk, Aggressionen gegen Andersdenkende und Mobbing gegen Julia Ruhs präsentieren sich ARD und ZDF dieser Tage nämlich immer wieder als eine einzige Schande für die öffentlich-rechtliche Idee. Und das wiederum ist nicht nur für den Ruf der Öffentlich-Rechtlichen ein Problem. Nein, wer angesichts der derzeitigen Stimmungslage und aktueller Umfragen vor einer Gefahr für die Demokratie warnt, kann direkt beim ÖRR anfangen. Denn ARD und ZDF gießen aktuell überaus fleißig Öl ins Feuer.

Und möge mir jetzt bitte niemand kommen von wegen „Einzelfälle“. 250 NDR-Mitarbeiter, die einen offenen Brief gegen Julia Ruhs unterzeichnen, sind keine „Einzelfälle“. Eine Anja Reschke, die es lustig findet, Julia Ruhs zu unterstellen, sie sei „ein bisschen rechtsextrem“, während ein Jan Böhmermann Ruhs „populistischen Quatsch“ vorwirft, sind keine „Einzelfälle“. Und prominente Vertreter des ÖRR, die Lügen verbreiten und einst seriöse Formate wie „Tagesschau“, „Tagesthemen“, „Heute“ oder „Heute Journal“ für ihre eigene politische Agenda missbrauchen, sind auch keine „Einzelfälle“. Das gilt nicht nur für Hayali und Theveßen im ZDF, sondern auch für Jessy Wellmer in der ARD. Unter anderem.

Gewalt als politisches Mittel

Am Dienstagabend etwa kritisierte Wellmer – die schon im Bundestagswahlkampf damit aufgefallen war, trotz Moderatorenrolle nicht sachlich zu bleiben – den US-Vizepräsidenten JD Vance dafür, dass der behauptet hatte, die amerikanische Linke sei gewaltbereiter als die amerikanische Rechte. Was Wellmer nicht erwähnte: Vance stellte diese Behauptung nicht einfach so in den Raum. Er zitierte eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Demnach sind 18 Prozent der Linken in den USA der Meinung, dass Gewalt gerechtfertigt sei, um politische Ziele durchzusetzen. Bei den Konservativen sind es nur sieben Prozent.

In der gleichen Sendung wurde übrigens auch eine Beitrag der Großbritannien-Korrespondentin der ARD ausgestrahlt. Darin berichtete Annette Dittert über regierungs- und migrationskritische Proteste in London – und sprach von 150.000 „Rechtspopulisten“, die demonstriert hätten. Ohne Framing geht es eben nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und offenbar will man sich nicht einmal mehr die Mühe machen, das zu verbergen. Was mich zu folgendem Fazit bringt: ARD und ZDF haben ihre ideologischen Kipppunkte überschritten. Das heißt nicht, dass es in ARD und ZDF keine guten Journalisten gibt, die tolle Arbeit machen. Die gibt es. Doch zur Wahrheit gehört wohl auch: Das öffentlich-rechtliche System ist so kaputt, dass es sich nicht mehr reparieren lässt. Daran könnten auch zwei Dutzend Julia Ruhs nichts ändern.