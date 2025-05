„Christlicher Glaube ist politisch“, so das Statement der Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund zur Eröffnung des Evangelischen Kirchentags 2025 in Hannover. Bekenntnisse wie diese, die für einen Evangelischen Kirchentag eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind, erscheinen in diesen Tagen in einem besonderen Licht. Sie reihen sich ein in den Chor zahlreicher Stimmen aus Medien, Politik, Gesellschaft und Kirche, die seit nunmehr etwa drei Wochen in das Lied über die politische Bedeutung der Kirchen einstimmen. Statt eines Abgesangs auf deren politische Relevanz erleben die Kirchen gleichsam eine öffentliche Solidarisierungswelle, die manchen sich verwundert die Augen reiben lässt.

Doch wie ist es dazu gekommen? Zeit für einen Rückblick und eine kurze Zwischenbilanz.