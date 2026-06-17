- Wie ein nicht besonders christlicher Cancel-Versuch nach hinten losging
Die Evangelische Hochschule Nürnberg distanziert sich beflissen von ihrem Professor Ralf Frisch, der die eigene Kirche für ihr Desinteresse an Gott kritisiert. Doch die Reaktionen waren anders, als der Hochschulpräsident wohl erwartet hatte.
Die Cancel Culture hat vielleicht ihren Höhepunkt schon überschritten, zumindest in der Theologie. Der Versuch des Präsidenten der Evangelischen Hochschule Nürnberg, Thomas Popp, einen missliebigen Professor für ein kirchenkritisches Interview öffentlich in den Senkel zu stellen, ist auf ihn selbst zurückgeschlagen.
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