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Symbolbild / picture alliance / imageBROKER | Christian Ohde

Kirchenkritiker Ralf Frisch Wie ein nicht besonders christlicher Cancel-Versuch nach hinten losging

Die Evangelische Hochschule Nürnberg distanziert sich beflissen von ihrem Professor Ralf Frisch, der die eigene Kirche für ihr Desinteresse an Gott kritisiert. Doch die Reaktionen waren anders, als der Hochschulpräsident wohl erwartet hatte.

VON FERDINAND KNAUSS am 17. Juni 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Cancel Culture hat vielleicht ihren Höhepunkt schon überschritten, zumindest in der Theologie. Der Versuch des Präsidenten der Evangelischen Hochschule Nürnberg, Thomas Popp, einen missliebigen Professor für ein kirchenkritisches Interview öffentlich in den Senkel zu stellen, ist auf ihn selbst zurückgeschlagen.  

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Christa Wallau | Mi., 17. Juni 2026 - 13:49

Jeder Kritiker des dort vorherrschenden "Geistes" (wenn man davon noch sprechen kann; besser wäre "Ungeist") wird gnadenlos attackiert u. sogar - wie im Falle von Ulrike Guerot an der Universität Bonn - seines Lehramtes enthoben.

Nicht ohne Grund haben sich inzwischen in die Enge gedrängte Wissenschaftler zu einem "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" zusammengeschlossen.

Was die "menschenfreundliche Kirche" anbetrifft - ob evangelisch oder katholisch - , so befindet sich diese in Deutschland seit langem auf dem Holzweg.
Was Professor Frisch offen ausspricht, ist nichts anderes als die Wahrheit:
Es geht um „das Andersweltliche. Den Spirit, der die Christen von den Nichtchristen unterscheidet. Den Spalt, der sich von oben her auftut und nach dem viele Menschen, die in die Kirche gehen, vielleicht doch suchen.“

Wenn die Kirchen und die Theologie den Kern des christlichen Glaubens nicht mehr in den Mittelpunkt all ihres Lehrens und Handelns stellen, dann könne sie gleich einpacken.

Markus Michaelis | Mi., 17. Juni 2026 - 15:16

Auch ohne den Bezug zu Gott, ganz im Menschlich-Irdischen, würde ich die Worte von Herrn Popp kritisch betrachten. Natürlich ist es nicht prinzipiell schlecht menschenfreundlich sein zu wollen und kritisch über Teile der Kirche und Gesellschaft nachzudenken, die das eventuell nicht sind.

Nur geschieht so eine Aussage nicht im luftleeren Raum. Es ist heute eine politisch breite Frage, ob es eine Mitte gibt, die für Menschenfreundlichkeit, Demokratie, Werte, GG, Menschenrechte, Gerechtigkeit, also alles Richtige und Gute, steht, und eben alle anderen, die dann ja nur noch für Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit etc. stehen können, weil alle anderen Felder bereits abgedeckt sind.

Herr Popp müsste auch klar machen, ob er sich damit in diese Diskussion einsortieren will. Aus meiner Sicht ist das zu weit gegangen und so simpel, wie die Mitte sich selber und die Welt sieht (gesehen hat?), ist es aus meiner Sicht nicht.

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