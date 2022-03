Kinostart von „The Batman“ - Warum „The Batman“ vor allem eine Ouvertüre für mehr ist

Mit der „Dark Knight“-Trilogie gelang Christopher Nolan ab Mitte der Zweitausender die wohl beste Batman-Verfilmung aller Zeiten. Mit „The Batman“, der ab heute in den deutschen Kinos läuft, will Regisseur Matt Reeves an diesen Erfolg anknüpfen. Der Ansatz stimmt, wirklich großes Kino dürfte sich allerdings erst in der Fortsetzung entfalten. Denn „The Batman“ kratzt leider noch zu sehr an der Oberfläche.