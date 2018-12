Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der wir allem Stress zum Trotz versuchen, ein bisschen mehr so zu sein, wie wir eigentlich sein wollen. Allein schon der Kinder wegen, aber nicht nur: Wir wollen auch selbst Emotionen zeigen und mehr Bedeutung auf das Schöne legen. An Weihnachten lassen wir Kindheit zu, auch die eigene: Wir zelebrieren sie dann als die Zeit, in der das Leben noch schön und unbeschwert war: Es wird an Peter Pan oder an Momo gedacht, an Bullerbü und Lönneberga, an Harry Potter, Narnia oder an zahlreiche weitere Märchenwelten – oder eben an Weihnachten im elterlichen Wohnzimmer. Wir wissen, dass bis zum nächsten Weihnachtsfest auch wieder Zeiten kommen werden, in denen Kinder und die eigene Kindheit keine so wichtige Rolle spielen.