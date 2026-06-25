Kinder- und Jugendschutz - Eine Versachlichung dieser Social-Media-Debatte ist überfällig

Nicht nur Bildungsministerin Karin Prien fordert ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Ausgerechnet eine von ihr eingesetzte Kommission liefert jetzt aber die Grundlage für eine differenzierte und sachliche Debatte. Die ist längst überfällig.