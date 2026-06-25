Smartphone Schulranzen
Schulranzen und Smartphone: Pausenhofkombination im 21. Jahrhundert / picture alliance / SZ Photo | Stephan Rumpf

Kinder- und Jugendschutz Eine Versachlichung dieser Social-Media-Debatte ist überfällig

Nicht nur Bildungsministerin Karin Prien fordert ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Ausgerechnet eine von ihr eingesetzte Kommission liefert jetzt aber die Grundlage für eine differenzierte und sachliche Debatte. Die ist längst überfällig.

VON BEN KRISCHKE am 25. Juni 2026 4 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Wer die sozialen Medien nutzt, dealt in der Regel nicht mit Drogen, kauft keine Waffen, vertreibt keine Kinderpornografie und plant auch keinen Anschlag auf den Reichstag. Er schaut sich Bilder und Videos an. Zu den beliebtesten Themen gehören Food, Reisen, Tanz und Fitness. Das sogenannte „Doomscrolling“ – also das Scrollen wie im Rausch – mag problematisch sein. Ebenso die Illusion perfekter Körper und perfekter Leben. Und zur Wahrheit gehört schon auch, dass so ziemlich jede Störung auf Tiktok oder Instagram ihre eigene affirmative Community bekommen hat.

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