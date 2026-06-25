- Eine Versachlichung dieser Social-Media-Debatte ist überfällig
Nicht nur Bildungsministerin Karin Prien fordert ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Ausgerechnet eine von ihr eingesetzte Kommission liefert jetzt aber die Grundlage für eine differenzierte und sachliche Debatte. Die ist längst überfällig.
Wer die sozialen Medien nutzt, dealt in der Regel nicht mit Drogen, kauft keine Waffen, vertreibt keine Kinderpornografie und plant auch keinen Anschlag auf den Reichstag. Er schaut sich Bilder und Videos an. Zu den beliebtesten Themen gehören Food, Reisen, Tanz und Fitness. Das sogenannte „Doomscrolling“ – also das Scrollen wie im Rausch – mag problematisch sein. Ebenso die Illusion perfekter Körper und perfekter Leben. Und zur Wahrheit gehört schon auch, dass so ziemlich jede Störung auf Tiktok oder Instagram ihre eigene affirmative Community bekommen hat.
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