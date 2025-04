Netflix steht mal wieder in der Kritik. Was zumeist bedeutet: Linken gefällt etwas nicht, was sie in ihrer grenzenlosen Toleranz aber nicht einfach hinnehmen können, sondern verbieten möchten. In diesem Fall geht es um die Show „Kill Tony“, die erstaunlich viel Resonanz in deutschen Medien erhalten hat. Genauer gesagt, fast nur negative Resonanz. Bei „Kill Tony“ handelt es sich um eine ziemlich überdrehte Comedy-Show, die von Tony Hinchcliffe moderiert wird und die davon lebt, dass Amateure in Kurzauftritten ihr Können zeigen dürfen und danach von Tony und seinen prominenten Gästen bewertet werden.

Hinchcliffe wäre in Deutschland vermutlich völlig unbekannt, wenn er nicht kurz vor den letzten US-Wahlen für einen mittelschweren Skandal gesorgt hätte. Als Trump-Unterstützer sprach er bei einer riesigen Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden und brachte in seinem tatsächlich eher mittelmäßigen Auftritt auch die Bemerkung unter, dass es im Meer draußen eine schwimmende Müllkippe geben würde. Gemeint war Puerto Rico. Danach behauptete Trump, diesen Mann nicht zu kennen, und die Demokraten hofften kurz, dass dieser eine misslungene Witz ihnen den Wahlsieg bringen würde.