KI und Arbeit Wohin mit dem Menschen?

Künstliche Intelligenz verändert Arbeit, Lernen und Denken. Doch der KI-bedingte Strukturwandel läuft mehr und mehr auf eine radikale Frage zu: Was wird in Zukunft aus dem Menschen? Ein Plädoyer für Urteilskraft, Kreativität und Verantwortung.

VON MARC SPRANGER am 29. Januar 2026 13 min

Marc Spranger

Marc Spranger ist Geschäftsführer von Pentaship Strategy Consultants in München. Im Verlag De Gruyter erscheint demnächst sein Buch "Unkopierbar. Warum unsere Kreativität im KI-Zeitalter überlebt oder verschwindet".
 

In den Entwicklungslabors für Künstliche Intelligenz wird derzeit eine Weichenstellung von historischer Tragweite vorbereitet. Die Verheißungen der Technologiekonzerne sind schillernd: KI soll Krankheiten therapieren, ökologische Risiken beherrschbar machen und dem Menschen schrittweise die Arbeit abnehmen. Produktivität, so das Versprechen, entstünde weitgehend automatisiert, Wohlstand wie von selbst. 

