- Wohin mit dem Menschen?
Künstliche Intelligenz verändert Arbeit, Lernen und Denken. Doch der KI-bedingte Strukturwandel läuft mehr und mehr auf eine radikale Frage zu: Was wird in Zukunft aus dem Menschen? Ein Plädoyer für Urteilskraft, Kreativität und Verantwortung.
In den Entwicklungslabors für Künstliche Intelligenz wird derzeit eine Weichenstellung von historischer Tragweite vorbereitet. Die Verheißungen der Technologiekonzerne sind schillernd: KI soll Krankheiten therapieren, ökologische Risiken beherrschbar machen und dem Menschen schrittweise die Arbeit abnehmen. Produktivität, so das Versprechen, entstünde weitgehend automatisiert, Wohlstand wie von selbst.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.