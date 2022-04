Es geht auch ohne Gelatine

Hausgemachte Sülze als eine Art Resteverwertung kannte ich auch aus meiner Kindheit. Doch inzwischen scheint diese früher weit verbreitete kulinarische Kulturtechnik außer in einigen ländlichen Regionen weitgehend verschwunden zu sein. Und was in Supermärkten und Discountern im Glas und leider auch an den meisten Wursttheken heutzutage als Sülze angeboten wird, ist nur ein müder Abklatsch der klassischen Hausmachersülze. Die Verwendung von industriell gefertigter, absolut geschmackloser Gelatine als Geliermittel machen die Endprodukte stinklangweilig. Meistens sind sie auch viel zu sehr von allerlei stark gesäuerten und gesüßten Zutaten geprägt, vor allem eingelegte Paprika, Tomatenstreifen oder gar Perlzwiebeln. Alles VERBOTEN, sagt die Geschmackspolizei.