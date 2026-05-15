- Kein Senf für die Schlagerwürstchen!
Die Kunstbiennale in Venedig und der ESC in Wien werden zu Orten für politische Aktivisten. Deren Forderung nach der Reinheit von Kunst ist nicht nur naiv, sie ist gefährlich. Vor allem für die Kunst selbst.
Irgendwo muss diese verdammte Welt doch auch mal gut sein. Irgendwann muss das Elend doch ein Ende haben. Warum nicht beispielsweise in der Kunst? Dort, wo die Oberflächen glatt, die Vernissagen teuer und der Veuve Clicquot besonders kostbar ist? So oder ähnlich wird man vielleicht gedacht haben – in der mittlerweile geschlossen zurückgetretenen Jury der 61. Kunstbiennale von Venedig unter Leitung der brasilianischen Kunsthistorikerin Oliveira Farks.
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