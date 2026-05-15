Noam Bettan
Israels ESC-Beitrag Noam Bettan / picture alliance / TT NEWS AGENCY | Jessica Gow/TT

Israel-Boykott bei Biennale und ESC Kein Senf für die Schlagerwürstchen!

Die Kunstbiennale in Venedig und der ESC in Wien werden zu Orten für politische Aktivisten. Deren Forderung nach der Reinheit von Kunst ist nicht nur naiv, sie ist gefährlich. Vor allem für die Kunst selbst.

VON RALF HANSELLE am 15. Mai 2026 6 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Zur Artikelübersicht

Irgendwo muss diese verdammte Welt doch auch mal gut sein. Irgendwann muss das Elend doch ein Ende haben. Warum nicht beispielsweise in der Kunst? Dort, wo die Oberflächen glatt, die Vernissagen teuer und der Veuve Clicquot besonders kostbar ist? So oder ähnlich wird man vielleicht gedacht haben – in der mittlerweile geschlossen zurückgetretenen Jury der 61. Kunstbiennale von Venedig unter Leitung der brasilianischen Kunsthistorikerin Oliveira Farks.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Peter William | Fr., 15. Mai 2026 - 18:45

kann unmöglich die Nationalität von Künstlern und eine Art Gruppenhaftung basierend auf eben dieser als Maßstab für irgend einer Bewertung heranziehen! Der Rücktritt verdeutlicht das die Kritik angekommen ist und angenommen wurde. Wurde auch Zeit. Diese ganzen Aktivisten und Influencer gepampert von (N)GO und social media sind ...

Eine Leitung wäre gut beraten sich gerade nicht hysterisch von solchen Trends verunsichern zu lassen. Wie es besser geht? Tja, sowas auszuarbeiten ist halt Arbeit. Ohne Bezahlung keine Vorschläge ;).

Jens Böhme | Fr., 15. Mai 2026 - 19:54

Der ESC ist ein Nationalitätenkampf. Mit freundlicher Unterstützung Australiens (warum auch immer die seit zehn Jahren eingeladen werden). Übrigens - seit 2025 gibt es wieder den Intervision Song Contest (ursprünglich Ostblockcontest). Sieger wurde Vietnam. Die USA war nur mit Jury vertreten, weil die Sängerin Auftrittsverbot aus ihrer Heimat bekam (Australien). 2026 findet dieser Wettbewerb in Saudi-Arabien statt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.