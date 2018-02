Die Ausstellung, erarbeitet von der Österreichischen Nationalbibliothek, widmet sich einer überragenden Phase in der Begegnung der drei Kulturen. Sie konzentriert sich auf Bereiche, die besonders vom interkulturellen Dialog profitiert haben: Medizin, Astronomie und Astrologie.

Die in der Mehrzahl mittelalterlichen, oft reich illuminierten Handschriften belegen eindrucksvoll, wie grundlegende Erkenntnisse auf den Gebieten dieser Wissenschaften transportiert wurden. Die für alle Seiten fruchtbaren Begegnungen fanden primär an den Schnitt- und Berührungspunkten innerhalb des Nahen Ostens und des mediterranen Raumes statt. Dabei fungierten die Höfe der Kalifen im Nahen Osten und in Europa die der Fürsten als Schmelztiegel und Katalysatoren. Dazu kamen die Schulen und Universitäten, wo die Texte übersetzt wurden, die einzelnen Disziplinen diskutiert, die Auseinandersetzung mit fremden Schriften und Sprachen gepflegt und somit die Voraussetzungen für die Rezeption von neuen Inhalten und deren Integration in die eigene Überlieferung geschaffen.

