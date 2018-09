Noch nie war die Lage vor einer Landtagswahl in Bayern so brisant, sah sich die CSU vor solche Herausforderungen gestellt wie in diesem Jahr. Sinkende Umfragewerte, Veränderung der Parteienlandschaft, Auswirkungen der Wahl auf die bundesdeutsche Politik. Genug Themen für ein spannendes Gespräch. Das führen unmittelbar vor der Landtagswahl in Bayern Alexander Marguier und Christoph Schwennicke, Chefredakteure und Herausgeber des Cicero mit Ministerpräsident Markus Söder beim Cicero- Foyergespräch am Sonntag, den 7. Oktober in in München.

Das Gespräch findet statt in der BMW Welt, Doppelkegel, Am Olympiapark 1, 80809 München von 11 bis 12.30 Uhr. Tickets kosten 12, für Schüler und Studenten ermäßigt zehn Euro und sind hier erhältlich.

Cicero verlost 3 x 2 Freikarten zum Foyergespräch in München Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an onlineredaktion@cicero.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 03. Oktober 2018. Viel Glück!