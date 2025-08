Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Des einen Traum ist des anderen Albtraum. Während führende US-Tech-Unternehmen längst von der Künstlichen Superintelligenz träumen und kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Milliardensummen angekündigt werden, die Wirtschaft und Politik in die Optimierung von KI investieren möchten, werden zeitgleich auch die Stimmen der Kritiker lauter. Einer von ihnen ist der Unternehmer und Autor Karl Olsberg. Seit Jahren warnt er in seinen Büchern und Videos vor einer Künstlichen Intelligenz, über die die Menschheit die Kontrolle verliert.

Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, mit Olsberg, der einst selbst mit KI sein Geld verdient hat, über erste erschreckende Beobachtungen, die auf eine zunehmende Autonomie künstlicher neuronaler Netze hinweisen, über prominente Aussteiger aus dem KI-Wettlauf sowie über die gefährliche Kontrollillusion von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Ralf Hanselle (li.) und Karl Olsberg (re.)

Das Gespräch wurde am 17. Juli 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: