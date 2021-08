Er war ein großer Antimoralist. Im positiven Sinne. Das klebrige Moralisieren, das schmierige Gutsein, die kleinbürgerliche Entrüstung waren ihm zutiefst zuwider. Mit aller Inbrunst und aller Verachtung schrieb er gegen die Parvenüs des richtigen Meinens, die Spießer der guten Gesinnung an. Er war einer der wenigen verbliebenen freien Geister in einer Gesellschaft die zunehmend enger, biederer und einfältiger wird: Karl-Heinz Bohrer, Essayist, Journalist, Herausgeber, Intellektueller, Analytiker. Am 4. August ist er im Alter von 88 Jahren in London verstorben.

Bohrer war nicht nur ein großer Antimoralist, er war vor allem auch ein brillanter Verachter. Allerdings hat das eine mit dem anderen zu tun. Verachtet hat er alles Kleingeistige, alles Dumpfe und Bemühte. Und da diese Eigenschaft unglücklicherweise vor allem im Land seiner Väter kultiviert wird, arbeitete sich Karl-Heinz Bohrer auch immer an Deutschland und den Deutschen ab. Sein Bannstrahl traf den deutschen Biedermann und die deutsche Biedermännin in all ihren hässlichen Ausformungen. Vor allem als schlecht gekleidete und linkische Oberlehrer der richtigen Haltung. Berühmt seine Analyse des Jägerzauns als Symbol deutscher Mentalität und deutscher Kultur.