Ganz ehrlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so dreist sein kann, das hätte selbst ich nicht gedacht. Und das, obwohl ich doch einiges an Erfahrung mitbringe, so als liberal-konservatives Ein-Mann-ÖRR-Publikum mit der Lizenz zur anschwellenden Halsschlagader, wenn in ARD und ZDF mal wieder gemacht wird, was als „Framing“ in den deutschen Wortschatz eingegangen ist. Warum erwähne ich das? Weil bei Caren Miosga am Sonntagabend nur zwei Mal vom Publikum geklatscht wurde: bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung.