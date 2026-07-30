- Die politische Linke lebt von ihrer eigenen Lebenslüge
Die politische Linke glaubt seit jeher, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das zeugt nicht nur von einer beträchtlichen Selbstgefälligkeit. Das Verhältnis zwischen Gut und Böse ist auch viel verworrener, als es linke Präferenzen nahelegen.
Der Kapitalismus beutet nicht nur natürliche, sondern vor allem menschliche Ressourcen aus. Angehörige der gesellschaftlichen Unterschichten haben Anlass genug, für ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu kämpfen als das bestehende. Für eines, das eine faire Entlohnung gewährleistet, Begabung systematisch und frühzeitig fördert, individuelle Aufstiegsmöglichkeiten vergrößert oder sie zumindest bewahrt. Nichts dergleichen wird politisch umgesetzt. Stattdessen werden die ehrenwerten Prolls mit staatlichen Transferleistungen sediert, und das schon seit mindestens zwei Generationen. Hauptsache, die sozial Marginalisierten stören nicht das Gesamtbild einer sich als offen, tolerant und selbstreflektiert präsentierenden Gesellschaft.
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