Linke Lebenslüge
Linke Vordenker Lenin, Luxemburg, Marx und Engels / Illustration: ChatGPT

Kampf für eine bessere Gesellschaft? Die politische Linke lebt von ihrer eigenen Lebenslüge

Die politische Linke glaubt seit jeher, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das zeugt nicht nur von einer beträchtlichen Selbstgefälligkeit. Das Verhältnis zwischen Gut und Böse ist auch viel verworrener, als es linke Präferenzen nahelegen.

VON DOMINIK PIETZCKER am 3. August 2026 8 min

Pietzcker

Autoreninfo

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik in Freiburg i. Br., Dublin und Wien. Bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche, u.a. für die Vereinten Nationen, die Europäische Kommission und diverse Bundesministerien. 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Seit März 2026 Magnolia Professur an der Shanghai International Studies University. Zahlreiche Veröffentlichungen zu interkulturellen und wirtschaftssoziologischen Themen. 

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Der Kapitalismus beutet nicht nur natürliche, sondern vor allem menschliche Ressourcen aus. Angehörige der gesellschaftlichen Unterschichten haben Anlass genug, für ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu kämpfen als das bestehende. Für eines, das eine faire Entlohnung gewährleistet, Begabung systematisch und frühzeitig fördert, individuelle Aufstiegsmöglichkeiten vergrößert oder sie zumindest bewahrt. Nichts dergleichen wird politisch umgesetzt. Stattdessen werden die ehrenwerten Prolls mit staatlichen Transferleistungen sediert, und das schon seit mindestens zwei Generationen. Hauptsache, die sozial Marginalisierten stören nicht das Gesamtbild einer sich als offen, tolerant und selbstreflektiert präsentierenden Gesellschaft.

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Keith Conrad | Mo., 3. August 2026 - 07:59

Auch wenn ich einigen Punkten dieser Schrift zustimmen möchte kann ich diese als Ganzes nur kritisieren, Sie schreiben hier eine wilde Ansammlung an Behauptungen nieder und fordern genau den Alleinanspruch ein den Sie den Linken vorwerfen. Oft liegt die Warheit zwischen Links und Rechts und genau diese Grauzone sollte von Journalisten öfter herrausgearbeitet werden aber so wie hier ist es einfach nur eine Bestätigung der eigenen Meinung ohne überhaupt einen Versuch zu unternehmen diese Meinung in irgendeiner Form zu untermauern. Dafür habe ich nicht den Cicero abonniert, wenn ich das wollte (und Links wäre) könnte ich die TAZ kostenlos lesen und das ist nun wirklich kein Niveau auf das sich herabgelassen werden sollt.

Analyse ist die Voraussetzung eines sinnvollen gesellschaftlichen Handelns, so man die Mittel dazu hat, also 'an der Macht' ist (regiert). Diese Analyse liefert der Autor insgesamt ausgewogen und sachorientiert - mMn. Er liefert - und will das wohl auch nicht... - keine 'globale Lösungsblaupause' dazu, dafür ist eher Herr Kubicki zuständig, also für Deutschland zumindest...

Ich kann praktisch nicht einen Satz erkennen, der nicht zutreffend wäre!

"es [ist] einfach nur eine Bestätigung der eigenen Meinung ohne überhaupt einen Versuch zu unternehmen diese Meinung in irgendeiner Form zu untermauern." Sorry, muß man:

- dysfunktionales Bildungssystem
- soz. Aufstieg abhängig von Elternhaus
- falsche linksgrüne Energie- und Wirtschaftspolitik
- Ruhigstellung der prekär Abhängigen
- linke Weltrettungsphantasieen
- sozialen Egalitarismus als Ziel
- Wohlstands-Aristokratismus durch Steuergestzgebung
- etc.

...extra 'untermauern', getichtsfest, Ihrer M. nach? Oder genügt da nicht der Kopf...?

sachlich richtige philosophische Aufbereitung. Was mich beschäftigt: Ob "Widersetzen", "Omas gegen Rechts" oder goldene Folien, immer geht es um Rechts oder Links. Mehr Realitätsferne ist nicht vorstellbar. Es geht nicht um Links oder Rechts, es geht um die Lösung der durch die gleichen Parteien angehäuften Probleme, die jetzt die Macht haben sollten, mit diesen Problemen aufzuräumen. Mit Ideologie ist das nicht zu machen. Ideologiegetränkte deutsche Politik hat schon mehrfach in die Katastrophe geführt. Vorher das Ruder herumzureißen war in Deutschland noch nie möglich. Die Katastrophe als Vorbedingung des Aufstiegs. Von der ist man in Westdeutschland deutlich weiter entfernt als im Osten. Und der Krug geht solange zu Wasser, bis er bricht.

Rainer Mrochen | Mo., 3. August 2026 - 08:18

„Der Sozi ist nicht grundsätzlich dumm – er hat nur viel Pech beim Nachdenken“. Zitat "Alfred Tetzlaff" aus "ein Herz und eine Seele."
Weitere Kommentierung nicht notwendig der Autor hat präzise analysiert.

Thomas Veit | Mo., 3. August 2026 - 09:38

"Doch nur die direkt Betroffenen können wirksam für sich selbst einstehen. Sobald dies promovierte Soziologen, ehemalige Chefärzte oder Antifaschisten aus Villenvororten tun, wird das hehre soziale Ansinnen sofort unglaubwürdig und kippt ins Zynische."

Trifft mMn auch auf 'den Prenzlauerberg' und 'vergleichbar gut situierte Viertel' zu - sinngemäß. Also auf die Wohlstandsgrünwoken dieser Erde... - Tesla fahrende Tech'is und andere etc..

Danke!

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