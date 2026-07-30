Kampf für eine bessere Gesellschaft? - Die politische Linke lebt von ihrer eigenen Lebenslüge

Die politische Linke glaubt seit jeher, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das zeugt nicht nur von einer beträchtlichen Selbstgefälligkeit. Das Verhältnis zwischen Gut und Böse ist auch viel verworrener, als es linke Präferenzen nahelegen.