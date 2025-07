Nasrin Amirsedghi ist Deutsch-Iranerin und Sprachdozentin in Berlin. Sie lebt seit 42 Jahren im Exil in Deutschland.

Ich las das Buch erstmals 1997, als ich noch Studentin war – und habe es kürzlich wieder zur Hand genommen. Nicht aus Nostalgie, sondern weil vieles von dem, was Huntington voraussagte, sich nun mit Wucht in unserem Alltag materialisiert: islamistischer Antisemitismus auf deutschen Straßen, schleichende Scharia-Normen in öffentlichen Einrichtungen, eine zunehmende kulturelle Verunsicherung in Universitäten und Institutionen. All das lässt sich nicht mehr schönreden. Und genau das hat Huntington beschrieben: Nicht der Nationalstaat oder die Ideologie werde im 21. Jahrhundert das zentrale Konfliktmuster bilden – sondern der Kulturkreis.

Der Westen, so seine Diagnose, sei nicht bedroht durch Panzer oder Raketen, sondern durch die Erosion seiner kulturellen Selbstgewissheit. Und durch die naive Vorstellung, dass alle Welt im Grunde so denkt wie wir – aufgeklärt, individualistisch, tolerant.