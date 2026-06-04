- Wenn Ihnen der Zahlsklave plötzlich Blumen schenkt
Behaarte Frauen, zarte Männer – der moderne Feminismus setzt sich für die Abschaffung von Mann und Frau ein. Unsere Autorin blickt auf den neuen Kampf der Geschlechter in ihrer Generation und fragt: Was bleibt, wenn Weiblichkeit und Männlichkeit gleichermaßen delegitimiert werden?
Starten wir mit einem Lied: „Schwestern, und weil ihn’n die Ignoranz nicht gefällt / […] Sperrt die Männer weg und macht mir kein’n auf brav, Schlampen / Mach’ ihn zu mei’m Fotzen-Knecht oder zu mei’m Zahlsklaven / Sperrt die Männer weg, sonst werd’n sie umgeklatscht.“
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