Kampf der Geschlechter - Wenn Ihnen der Zahlsklave plötzlich Blumen schenkt

Behaarte Frauen, zarte Männer – der moderne Feminismus setzt sich für die Abschaffung von Mann und Frau ein. Unsere Autorin blickt auf den neuen Kampf der Geschlechter in ihrer Generation und fragt: Was bleibt, wenn Weiblichkeit und Männlichkeit gleichermaßen delegitimiert werden?