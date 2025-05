„Und sehr wohl werden sie zu schätzen wissen, was es bedeutet, sich ein für alle Mal zu unterwerfen! Solange die Menschen das nicht begreifen, werden sie unglücklich sein.“ Mit diesen Worten versucht der greise Kardinal-Großinquisitor in Fjodor Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“, dem wiedererschienenen Jesus Christus zu erklären, dass er kein Recht habe, auf die Erde zurückzukehren und die „Ordnung“ der Dinge zu stören. Er lässt Jesus in Ketten legen und sperrt ihn in einen Kerker.

Das Eingangszitat – so radikal es klingen mag – könnte dieser Tage ebenso gut auf einem Redaktionsbriefing in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehstudio nahe Köln stehen. Denn Jan Böhmermanns jüngste Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ inszeniert sich erneut als moralische Autorität – diesmal mit besonderer Härte und gesteigertem Zerstörungswillen. Denn das ist es, was Inquisitoren im Namen der vermeintlich guten Sache tun: Sie zerstören das Leben von Häretikern – und allen, die sie für solche halten.