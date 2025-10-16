- Scheitern als Witz
Mit „Boah, Bahn!“ macht der Staatskonzern aus seinen eigenen Defiziten ein Comedy-Format. Das wäre sogar ganz lustig, wenn die DB-Malaise nicht stellvertretend für das ganze Land stünde. Aber vielleicht sollte man den eigenen Niedergang humorvoll nehmen.
Mag bei der Deutschen Bahn auch noch so wenig funktionieren, die Fähigkeit zur Selbstironie ist im Staatskonzern durchaus vorhanden. Das jedenfalls beweist sehr eindrücklich die neue Video-Serie „Boah, Bahn!“, von der seit kurzem mehrere Folgen auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens zu bestaunen sind.
Anlässe für Witze gibt es im aus Sicht der Fahrgäste eher weniger lustigen Bahn-Alltag ja auch mehr als genug: verspätete Züge, verpasste Anschlussverbindungen, geschlossene Bordbistros, verdreckte Toiletten, überfüllte Großraumabteile. Ein Wunder, dass bei so viel wiederkehrenden Pleiten und Pannen nicht bereits ein Netflix-Format daraus entwickelt wurde. Es musste denn auch tatsächlich die Bahn selbst sein, die ihr tägliches Versagen filmisch aufarbeitet: eine seit langem nicht gesehene Pionierleistung des Personentransporteurs, der sich in seinem eigentlichen Kerngeschäft freilich weniger kreativ zeigt.
