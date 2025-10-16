Neue Kampagne der Deutschen Bahn - Scheitern als Witz

Mit „Boah, Bahn!“ macht der Staatskonzern aus seinen eigenen Defiziten ein Comedy-Format. Das wäre sogar ganz lustig, wenn die DB-Malaise nicht stellvertretend für das ganze Land stünde. Aber vielleicht sollte man den eigenen Niedergang humorvoll nehmen.