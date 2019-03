Seit 2007 ist der Wahlberliner, geboren 1969 in Marburg an der Lahn, überdies künstlerischer Leiter des Hamburger Theaterschiffs „Das Schiff“. Er bewahrte es vor dem drohenden Untergang und steuerte es in finanziell stabile Gewässer. Ihn haut so leicht nichts um, er ist ein kräftiges, höfliches Mannsbild mit wohltemperierter Stimme und ausgeprägtem Rückgrat. In Berlin hat er eine Schauspiel- und Gesangsausbildung absolviert, war Meisterschüler bei der Chansonikone Gisela May und ist regelmäßig im Fernsehen zu Gast, in der SWR-Sendung „Spätschicht“ oder seit 2010 im MDR-Kabarett „Kanzleramt Pforte D“.