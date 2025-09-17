Julia Ruhs ist Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk und Host des Video-Formats „Klar“.

Frau Ruhs, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie erfahren haben, dass Sie „Klar“ beim NDR nicht mehr moderieren dürfen?

Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke: Das kann doch unmöglich wahr sein. Dass der NDR wirklich so eine Entscheidung trifft, hat mich schockiert. Ich halte es für ein Eigentor. Viele sagen seit Jahren: „Der ÖRR cancelt Stimmen, die nicht ins Weltbild passen.“ Und jetzt passiert genau das – in meinem Fall. Das wirkt wie die Erfüllung einer Prophezeiung. Ich finde das irre.

War Ihnen vorher klar, wie stark die internen Widerstände gegen „Klar“ beim NDR sind?

Ich habe natürlich von den Diskussionen gehört, auch wenn ich selbst nicht vor Ort war. Das sogenannte „Gründonnerstags-Tribunal“ im April – so nennen es ja manche inzwischen – war legendär. 250 Mitarbeiter haben einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie unsere journalistische Ausrichtung kritisierten. Ein Kollege vom BR, der dabei war, hat mir erzählt, dass er so etwas in seiner gesamten Laufbahn noch nie erlebt habe. Es sei eskaliert, man könne es nicht anders sagen. Und für viele, gerade linkere Redakteure im NDR, war ich von Anfang an ein Dorn im Auge.

Sie haben auf X geschrieben, es handle sich um „Canceling“ – und dass die NDR-Führung Rückgrat vermissen ließe. Was meinen Sie damit?

Sehen Sie, ein paar Reporter können immer gegen jemanden sein, das ist normal. Aber wirklich entscheidend wird es erst, wenn die höheren Hierarchien einknicken. Und genau das ist hier passiert. Ich nehme an, dass die Senderführung schlicht keine Stärke gezeigt hat. Ich glaube, das Cancelling hängt letztlich daran, dass die Verantwortlichen oben einfach keine „Cojones“ hatten, um das durchzustehen.

Es wurde berichtet, dass es sogar eine interne Signal-Gruppe gab, in der Ihr Abgang aktiv forciert wurde. Wussten Sie davon?

Ja, Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ironischerweise hieß diese Gruppe „unklar“. Da haben sich Mitarbeiter verabredet, um unser Projekt zu sabotieren und uns Steine in den Weg zu legen. Das ist für mich perfide, weil es nicht um fairen journalistischen Streit ging, sondern um gezielte Intrigen gegen die eigenen Kollegen.

Wie bewerten Sie das?

Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, keine Kollegenschelte öffentlich zu betreiben. Auch Anja Reschke habe ich nie öffentlich kritisiert, obwohl sie in ihrer Sendung satirisch gegen „Klar“ geschossen hat. Das war durch mehrere Abnahmeschleifen gegangen und trotzdem gesendet worden. Das hat mich schon gewundert. Aber offenbar hatte sie Rückendeckung. Ich dagegen war die Außenseiterin vom BR – und aus norddeutscher Perspektive ist man als Bayer ohnehin schon halb verdächtig. Manche hielten mich offenbar gleich für „halb rechtsradikal“. Das zeigt, wie sehr politische Gründe eine Rolle spielten.

Sie vermuten also politischen Einfluss?

Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, dass SPD und Grüne beim NDR sehr genau hingeschaut haben. Ihnen gefiel nicht, wie wir das Format umgesetzt haben. Also wurde die Ansage gemacht: Meinungsvielfalt ist schön und gut – aber wir bestimmen, wo sie aufhört. Der NDR will „Klar“ ja nicht einstellen, sondern ohne mich weitermachen. Das ist durchsichtig: Man weiß, dass es ein fatales Signal wäre, das Format komplett zu kippen. Also sucht man jetzt eine neue Moderatorin, baut eine neue Redaktion auf und hat die Hand darüber, welche Meinungen noch zulässig sind.

Kolleginnen wie Anja Reschke oder Kollegen wie Jan Böhmermann haben Sie öffentlich kritisiert. Er hat in seiner Sendung sogar den Vorwurf des Rechtspopulismus erhoben. Wie sind Sie damit umgegangen?

Persönlich habe ich mit diesen Leuten keinen Kontakt gehabt. Weder Sandra Goldschmidt noch Daniel Bröckerhoff – die alle öffentlich gegen mich Stellung bezogen haben – haben mich je angerufen oder das Gespräch gesucht. Für sie war ich eine Projektionsfläche: die böse Rechtspopulistin. Das hat mit meiner Realität nichts zu tun. Ich sehe mich in der Mitte der Gesellschaft.

Ich habe gesagt: Populismus heißt, nah am Volk zu sein – das ist nichts Schlechtes. Man kann mir vielleicht vorwerfen, dass ich die eine oder andere Position von Friedrich Merz nicht für dumm halte. Aber wenn schon das als rechts gilt, dann zeigt das nur, wie eng der Meinungskorridor im NDR geworden ist

Frau Ruhs, die Zuschauerbefragung zum Start von „Klar“ fiel sehr positiv aus: Zwei Drittel gaben den bisherigen drei Folgen die Note 1 oder 2. Warum, glauben Sie, spielte das beim NDR keine Rolle?

Das ist genau das, was mich fassungslos macht. Wir haben eine repräsentative Studie durchführen lassen – also nicht nur ein Meinungsbild unserer Zielgruppe, sondern die gesamte Bevölkerung. Das Ergebnis war eindeutig: Selbst Anhänger von SPD und Grünen bewerteten das Format sehr positiv.

Natürlich fanden Unions-, FDP- oder auch AfD-Wähler die Sendung noch besser, aber es gab kein klares Lager gegen uns. Und dennoch: Beim NDR hat das niemanden interessiert. Man hat eine externe Agentur beauftragt, die Ergebnisse waren glänzend – und sie wurden einfach ignoriert. Das zeigt mir, dass nicht das Publikum zählt, sondern politische Befindlichkeiten.

Was haben Sie in dieser Zeit über die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gelernt?

Ich habe leider festgestellt, dass viele Vorurteile stimmen. Beim NDR ist Meinungspluralität nur eingeschränkt möglich. Wenn man Positionen zulässt, die man eher bei Union oder FDP verortet, stößt das auf Widerstand. Es herrscht die Haltung: Ja, man kann solche Stimmen zeigen, aber bitte nur eingeordnet, kommentiert, relativiert – sodass die Zuschauer am Ende wieder in die „richtige“ Richtung denken.

Ich sage es ganz offen: Wenn es darum geht, konservative Stimmen auszuhalten, fehlt dem NDR die innere Stärke. Beim BR ist das anders. Dort heißt es: Wir diskutieren kontrovers, wir halten Meinungsunterschiede aus. Das Verhalten der NDR-Spitze war unkollegial, intrigant und politisch motiviert. Man wollte mich loswerden.

Sie haben auf X geschrieben: „Ich war noch nie so froh, beim BR zu sein.“ Was meinen Sie damit?

Beim BR fühle ich mich inhaltlich getragen. Dort ist klar, dass wir „Klar“ fortsetzen werden – mit mir als Moderatorin. Der BR hat deutlich gesagt: Wir führen das Format weiter, weil wir überzeugt sind, dass es funktioniert. Ich habe das Gefühl: Hier kann ich authentisch arbeiten, ohne ständig Angst vor internen Machtspielen haben zu müssen.

Gleichzeitig will auch der NDR das Format fortführen – allerdings ohne Sie. Wie bewerten Sie das?

Ich frage mich ehrlich gesagt, wie sie das machen wollen. Beim NDR gibt es kaum Leute, die diese Zielgruppe erreichen können. Konservative muss man dort mit der Lupe suchen. Die konservativ eingestellten Reporter, die wir im Team hatten, machen nicht weiter – aus Loyalität zu uns und weil sie keine Lust auf diesen Umgang haben. Auch unser Redaktionsleiter Thomas Berbner wurde abgesägt.

Mein Team war großartig. Sie haben Rückgrat gezeigt, sich nicht einschüchtern lassen und die Arbeit durchgezogen, trotz der ständigen Intrigen. Für mich war das eine Erfahrung, die zeigt, dass echter Journalismus möglich ist – auch gegen Widerstände im eigenen Haus.

Wie wird es mit Thomas Berbner weitergehen?

Na ja, er ist fest angestellt, hat weniger Freiheit als ich, muss vieles abklären, was er tut. Für ihn ist die Situation jetzt schwierig. Ich würde aber gerne mit ihm weitermachen, weil er beim NDR das Format wirklich durchgekämpft, Rückgrat gezeigt und Sitzfleisch bewiesen hat. Ohne ihn hätte das nicht funktioniert.

Und nun?

Die Vorstellung, dass man das Format jetzt mit neuer Besetzung einfach weiterführt, halte ich für absurd. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Produkt werden, kontrollierter, braver – und damit letztlich genau das Gegenteil von dem, was „Klar“ ursprünglich sein wollte. Man will den Anschein von Meinungsvielfalt wahren, ohne wirklich welche zuzulassen. Man sendet weiter, aber nur in einem engen Korridor. Damit kann man nach außen sagen: „Seht her, wir haben das Format nicht eingestampft.“ Aber in Wahrheit wird es so weichgespült, dass es nicht mehr das Gleiche ist.

Sie haben erwähnt, dass Sie zahlreiche Zuschriften von Zuschauern bekommen haben. Wie sieht dieses Feedback aus?

Seit bekannt wurde, dass ich beim NDR abgesetzt werde, platzt mein Postfach. Unzählige Mails, Nachrichten, Briefe. Viele schreiben: „Es war doch klar, dass der ÖRR wieder jemanden cancelt.“ Andere drücken Fassungslosigkeit aus oder sagen: „Bleib stark, wir brauchen solche Stimmen im ÖRR.“ Ich habe auch Zuspruch von Menschen bekommen, die selbst im ÖRR gearbeitet haben – bis hin zu einem ehemaligen Intendanten, der mir sagte: „Das ist Wahnsinn, was der NDR macht.“ Das zeigt mir, dass es nicht nur um mich geht, sondern um ein viel größeres Thema: das Vertrauen in die Medien.

Viele Kritiker sagen, Sie seien ja frei, zu einem Medium wie Welt oder der NZZ oder anderen bürgerlichen Plattformen zu wechseln. Warum bleiben Sie im ÖRR?

Ehrlich gesagt habe ich mich das in den letzten Stunden auch gelegentlich gefragt. Aber genau das wäre ja das Ziel meiner Kritiker. Sie wollen, dass jemand wie ich die Öffentlich-Rechtlichen verlässt und bei Medien landet, die sie ohnehin als „rechts“ abstempeln. Dann könnten sie sagen: „Seht her, die gehört nicht hierher.“ Aber ich will mich nicht vertreiben lassen. Ich glaube, dass der ÖRR gerade in dieser Zeit ein vielfältiges Programm braucht – und dass Stimmen wie meine dazugehören. Ich sehe mich aktuell nicht bei Welt oder der NZZ oder weiter rechts. Und deshalb will ich auch im ÖRR bleiben. Ich werde nicht aufgeben und bin mir absolut sicher: Sie werden merken, dass das ein Fehler war.

Das Interview führte Clemens Traub.