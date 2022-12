So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Eine Frau in Chefposition löst im Jahr 2022 noch Schlagzeilen aus. Als das Satiremagazin Titanic im Oktober verkündete, dass Julia Mateus Chefredakteurin wird, war das Erstaunen groß. Weil die 38-Jährige die erste weibliche Redaktionsleitung in der 40-jährigen Geschichte dieser traditionsreichen Zeitschrift mit Wurzeln in der Frankfurter Schule ist.

Satire werde immer noch stark mit Männern assoziiert, sagt Mateus, auch wenn die Redaktionen in den vergangenen zehn Jahren weiblicher geworden seien. „Wir stellen feministische Hygieneprodukte wie Menstruations-Baggy­pants vor oder berichten aus dem Leben einer Quotenfrau – solche Themen hätten es vor zehn Jahren schwerer gehabt, ins Heft zu kommen“, sagt Mateus im Gespräch, mitten in der Produktionswoche ihrer ersten Ausgabe als Chefredakteurin. Einen grundsätzlichen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Humor sehe sie aber nicht.