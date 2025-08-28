Das linksgrüne Milieu liebt Begriffe, die es anderen um die Ohren hauen und hinter denen es sich verschanzen kann. „Rechtspopulismus“ ist mittlerweile der Klassiker, mit dem alle etikettiert werden, die nicht wie Links-der-Mitte denken und das im Gegensatz zum klassischen Konservativen auch noch etwas lauter tun, als streitlustiger Liberaler zum Beispiel. Auch schön: „Hass und Hetze“ – das Dick und Doof des woken Aber-meine-Gefühle-Infantilismus. Und nicht zu vergessen die „Unsere Demokratie“, die immer dann gefährdet ist, wenn Linke ihren Willen nicht bekommen. Wie zuletzt bei der Personalie Brosius-Gersdorf.

Dass derlei Wortschleuderei in linksgrünen Kreisen überaus beliebt ist, heißt natürlich nicht, dass es Rechtspopulismus oder so etwas wie Hass oder Hetze nicht geben würde. Nur sollte man das eine, den Rechtspopulismus-Vorwurf, nicht allzu inflationär verwenden, weil das nämlich kein gutes Licht auf das eigene intellektuelle Niveau wirft. Und was das Clownspaar „Hass und Hetze“ betrifft, sollten die Begriffe doch wenigstens getrennt voneinander behandelt werden, um auch außerhalb des eigenen Milieus noch halbwegs ernstgenommen zu werden.

In der Virtue-Signaling-Hölle

Womit wir beim „Rechtspopulismus“-Vorwurf gegen Julia Klöckner angekommen wären – und der Wut, der sie derzeit ausgesetzt ist. Eine Wut, die von Leuten kommt, die behaupten, „unsere Demokratie“ zu verteidigen, gerne von Vielfalt schwadronieren und von Gleichberechtigung, aber von jeder Gegenrede getriggert werden. Und nach den eigenen Maßstäben selbst „Hass und Hetze“ verbreiten. Da hat Cicero-Autor Mathias Brodkorb schon recht, wenn er feststellt, dass zum Beispiel Andreas Audretsch von den Grünen in einer aktuellen Bewegtbild-Hasstirade gegen Klöckner „hetzend Hetze beklagt“, wenn Audretsch der CDU-Politikerin vorwirft, „komplett den Kompass verloren“ zu haben – und implizit ihren Rücktritt fordert. Auch wegen irgendwas mit Menschenrechten. Drunter macht man es bei den Grünen nämlich nicht.

Wer sich im Internet weiter umsieht, nicht nur auf X, sondern auch auf der Virtue-Signaling-Hölle namens LinkedIn – wo jeder Möchtegern-Speaker glaubt, der zweite Steve Jobs zu sein, und Buzzwords häufiger in die Timeline gespült werden als sonnenverbrannte Mitfünfziger in die Bordelle von Bangkok –, kommt zudem gar nicht umhin, festzustellen, dass Misogynie auch in linken Kreisen weitverbreitet ist. Über Klöckner wird gelästert, was das Zeug hält. Über ihre Vergangenheit als Weinkönigin, darüber, wie dumm sie doch sei und dass sie keine „Medienkompetenz“ habe. In bester Mansplaining-Manier, also dermaßen breitbeinig und semi-asozial, dass der Watschnbaam im realen Leben aber ganz schnell kippen würde, wäre ich Jörg Pilawa und einer dieser Typen würde mir auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt begegnen. Ich sag ja bloß.

Nicht auf der Nase herumtanzen lassen

Dabei macht Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin eigentlich alles richtig. Sie setzte mit ihrer Entscheidung, am Christopher Street Day keine Regenbogenflagge zu hissen, das Neutralitätsgebot des Staates gegen eine aggressive 24/7-Regenbogendoktrin durch, womit sie nicht nur der Glaubwürdigkeit des Parlaments in der Gesamtbevölkerung einen guten Dienst erwiesen hat, sondern auch „der Demokratie, die das Grundgesetz meint“, wie es FDP-Politikerin Linda Teuteberg im Cicero-Interview so schön formuliert. Außerdem weist sie richtigerweise linken Abgeordneten die Tür, die wahrscheinlich für irgendwelche Social-Media-Bilder absichtlich gegen die Kleiderordnung im Bundestag verstoßen; lässt sich von denen also nicht auf der Nase herumtanzen.

Und erst kürzlich, beim Sommerfest der CDU in Koblenz, stellte Klöckner dann noch eine sehr banale, aber deshalb nicht weniger richtige und wichtige Sache fest. Dass in einem Land, das eine pluralistische Medienlandschaft möchte, Julian Reichelts Nius die gleiche Existenzberechtigung hat wie die taz. Dass Klöckner in dem Zusammenhang auch sagte, dass sich beide Medienangebote in der „Methodik“ ähneln würden, triggerte das Juste Milieu dann allerdings so hart, dass man dort sofort außer sich war. Hatte Klöckner etwa die hassende und hetzende Hass- und Hetzeplattform Nius mit der superseriösen Superqualitätszeitung taz verglichen?

Seitdem herrscht Aufruhr in Linksgrün-Meltdown-Land. Vom Deutschen Journalisten-Verband, der nur so heißt und eigentlich eine Antifa-Butze mit Irgendwas-mit-Medien ist, bis hin zum Spiegel. Und weil Markus Lanz (noch) nicht die Cojones hat, einfach Julian Reichelt einzuladen, um über das Medienangebot von Julian Reichelt zu sprechen, durfte dieser Tage die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin im ZDF ordentlich vom Leder ziehen gegen Nius. Wofür Melanie Amann konsequent Bullshit-Bingo spielte. Nius sei, so Amann, gar „kein Journalismus“, sondern „Hetzkampagne, Stimmungsmache, Spaltung“, die taz dagegen „Qualitätsjournalismus“. Wenn das mal keine intellektuelle Meisterleistung für die Ewigkeit und darüber hinaus war.

Pardon my French

Wissen Sie, ich habe nichts gegen die taz. Die ist mir, weil immerhin aufrichtig mit Schlagseite, deutlich lieber als der Spiegel der Jetztzeit, wo man die Zerstörung des liberalen Erbes von Rudolf Augstein zur Chefsache gemacht hat. Und sowieso tausendmal lieber als Teile (!) eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die so tun, als würde in den „Tagesthemen“ mit Jessy Wellmer oder im „Heute Journal“ mit Dunja Hayali total objektiver Journalismus gemacht. Pardon my French: Aber verarschen kann ich mich echt selber. Weshalb diese ganze Aufregung um Klöckners Nius/taz-Vergleich auch maximal albern ist.

Denn würden all die Journalisten, die Nius so schrecklich finden, jene hohen Ansprüche, die sie an andere stellen, selbst beherzigen, dann wäre die Bundesrepublik ein besserer, weil ein deutlich besser informierter Ort. Konkretes Beispiel: Hätte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in den vergangenen Jahren nicht immer wieder offensiv mit Woko Haram geflirtet, müssten Friederike, Mona, Heike und Timo in ihrem jüngsten FAZ-Beitrag über Klöckner auch keine Sätze schreiben wie diesen: „Nius, anders als der Name vermuten lässt, hält sich häufig nicht an journalistische Grundsätze. Gegenstand der Berichterstattung ist der angebliche Niedergang Deutschlands.“

Erstens: Was heißt hier „angeblich“?! Wann war die FAZ-Redaktion das letzte Mal im eigenen Bahnhofsviertel? Und zweitens: Wäre die FAZ noch eine konservative Zeitung, bräuchte es Angebote wie Nius überhaupt nicht. Und womöglich nähern wir uns damit sogar des Pudels Kern der ganzen Aufregung um Nius, quasi dem geistigen Fundament dieser Hysterie. These: Die Wut auf Reichelts Nius und auf alle anderen alternativen Medien, die sich in den vergangenen Jahren etabliert haben, kommt daher, dass ihr Erfolg vielen Redaktionen im Land Tag für Tag das eigene Versagen und damit den Misserfolg als vierte Gewalt im Staate vor Augen führt. In der Migrationsdebatte, bei der Energiewende, während der Corona-Jahre.

Indem Klöckner Nius nun auch noch zum journalistischen Angebot erklärt, tut die Sache dann gleich doppelt weh. Denn das würde ja heißen, dass Nius eben nicht nur irgendein Angebot unter ferner liefen wäre. Keine Plattform aus der publizistischen Halbwelt dieses Landes. Doch nicht so eine Art Meinungsmafia statt „echter“ Journalismus, sondern beinharte Konkurrenz. Mit der Konsequenz wohlgemerkt, dass diejenigen, die mittlerweile nicht mehr die „Alt-Medien“, sondern Nius konsumieren, gar nicht abgedriftet wären, sondern nur ab- und anschließend weitergewandert sind zu einem journalistischen Angebot, das aus ihrer Sicht das bessere ist. Gott bewahre!