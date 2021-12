Erinnern ist ihre Kernkompetenz. 30 Tagebücher schrieb sie in ihrer Jugend voll. Und wundert sich manchmal, was da so drinsteht: „Beim Tagebuch-Lesen höre ich einer Fremden zu.“ Und trotzdem sei das sie selbst. In diesem kalten Herbst sitzt Julia Franck in ihrer Berliner Wohnung vor einem Gemälde von Peter Krauskopf. Der Maler hat die Leinwand mit Lagen von Farben und Grautönen beschichtet, einzelne Partien mit einem Spachtel weggeschoben, gekratzt, versetzt. Heraus kommen abstrakte Räume, die Felslandschaften sein könnten, die Skyline einer Stadt, Wald oder Meer.