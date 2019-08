Eines der absonderlichsten Phänomene der Mediengesellschaften ist die Gestalt des linken Medienprominenten. Egal ob Sänger, Schauspieler, Regisseur oder Moderator – im Milieu der Medienindustrie gibt man sich gerne progressiv, bunt und ökologisch. Jüngstes Beispiel: Joko Winterscheidt. Der trat am vergangenen Donnerstag auf dem Sommerkongress der „Fridays for Future“-Bewegung in Dortmund auf. Dort stellt er sich vor die versammelten Teilnehmer und formulierte munter einen Streikaufruf an alle: „Warum geht nur ihr auf die Straße? Warum sind es nicht die Leute, die am Freitag in einem Büro sitzen“, fragte Winterscheidt: „Warum legt man nicht einfach mal – steile These – dieses Land lahm an einem Freitag?“

Joko Winterscheidt heißt eigentlich Joachim, war jahrelang MTV-Moderator und kam dann bei der für ihre werteorientierten Qualitätsprodukte (Traumhochzeit, Big Brother) berüchtigten Agentur Endemol unter Vertrag. Bekannt wurde er durch die Late-Night-Show neoParadise, die er zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf moderierte. Seitdem treten Winterscheidt und Heufer-Umlauf als Joko und Klaas auf. Derzeit haben sie eine Spielshow bei ProSieben.

