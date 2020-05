So erreichen Sie Rixa Rieß:

Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Seit Beginn der Pandemie versorgt die Johns-Hopkins-Universität die Öffentlichkeit täglich mit neuen Zahlen zur Corona-Krise. Auch aus der deutschen medialen Berichterstattung sind ihre Daten-Updates nicht mehr wegzudenken.

Die täglichen Zahlen sind oftmals sogar aktueller als die des Robert-Koch-Instituts. Mit dem Ausbruch des Coronavirus hat es sich die Eliteuniversität zur Aufgabe gemacht, die Corona-Daten aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen Quellen zusammenzutragen.

Die schnelle Antwort auf eine medizinische Notlage

Als Antwort auf „den Notfall des öffentlichen Gesundheitswesen“ wollte man die Ausbreitung in Echtzeit „visualisieren und die neuen Fälle nachverfolgen“ können, schrieb Lauren Gardner, Ingenieurin und Gesundheitsexpertin an der JHU, in einem Blogeintrag.

Das JHU Center for Systems Science and Engineering veröffentlichte dafür bereits im Januar eine interaktive Karte, die den Überblick zur Ausbreitung des Sars-CoV2 stetig aktualisiert. Ende März waren täglich über 1,2 Milliarden Besucher auf der Website, um sich über die steigenden Fallzahlen zu informieren. Das verschafft der amerikanischen Bildungsinstitution eine Aufmerksamkeit, die sie auf den ersten Blick gar nicht nötig hätte.

Nach dem Vorbild der Universität Heidelberg

1873 wurde die private Universität nach dem Vorbild der Universität Heidelberg gegründet mit dem Ziel, Lehre und Spitzenforschung zu vereinen. Ein anscheinend erfolgreiches Konzept: Bis dato hat die JHU 39 Nobelpreisträger hervorgebracht, davon 18 für Medizin. Außerdem sind mehr als 26.000 Studenten eingeschrieben. Der gute Ruf, der der Universität im weltweiten Ranking den 12. Platz verschafft, zahlt sich aus. 6,2 Milliarden Dollar standen der Universität durch Privatgelder und staatliche Förderungen 2019 zur Verfügung.

Nicht ohne Grund spielt die Johns-Hopkins-Universität also eine tragende Rolle in der Corona-Krise. Abgesehen davon, dass man die Notwendigkeit einer öffentlichen Übersicht zur Corona-Lage schnell erkannte, gilt die Gesundheitsforschung der Lehrstätte als herausragend. Der Masterstudiengang in „Public Health“ belegte mehrfach den ersten Platz im „U.S. News & World“-Ranking.

Gesundheitsforschung und ein eigenes Krankenhaus

Auch das Johns-Hopkins-Hospital, das an die Universität angegliedert ist, schnitt ähnlich gut ab. In den vergangenen vier Jahren belegte es den dritten Platz und gilt somit als eines der besten Krankenhäuser in den Vereinigen Staaten.

Während man an der Universität derzeit Forschungen zu dem Verhalten des Virus anstellt, haben JHU-Mediziner ein Krankenhaus-Netzwerk zur Untersuchung von Blutplasma genesener Corona-Patienten aufgebaut. Man ist also nicht nur um einen stetigen Informationsfluss, sondern auch Fortschritt bemüht.

Ungenaue Quellen und finanzielle Probleme

An ersterem – der Datensammlung zu den Corona-Fällen – gibt es jedoch immer wieder Kritik. Die großflächige und gleichzeitige kleinteilige Informationssammlung speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Die JHU-Wissenschaftler tragen hierfür nicht nur die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zusammen, die sich aus regionalen und nationalen Gesundheitsministerin und den Medien speist, sondern auch aus deutlich weniger verlässlichen Quellen.

Private Datensammlungen ohne kommerzielles Interesse „finden über Umwege auf das Dashboard der Johns-Hopkins-Universität“. Es ist eine Erklärung für die häufig starke Diskrepanz zu den deutschen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das oft zeitversetzt seine Zahlen veröffentlicht. Doch das disqualifiziert das Johns-Hopkins-Dashboard nicht. Selbst wenn einige Zahlen nicht ganz korrekt sein sollten, so wäre doch das Gesamtbild stimmig, heißt es bei der Tagesschau.

Aber nur weil man versucht die Krise transparenter zu machen, heißt es nicht, dass sie einen verschont. Die Johns-Hopkins-Universität wird gebeutelt aus der Corona-Krise gehen. Mehr als 1.200 Mitarbeiter hatten aufgrund der Corona-Einschränkungen ihre Arbeit einstellen müssen. Das bedeutete Verluste von über 100 Millionen Dollar und – trotz der wichtigen Rolle der Universität in der Krise – dass weitere Stellen gestrichen werden müssen.