Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Wenn der deutsche Leser oder Kinobesucher an britische Geheimagenten denkt, dann hat er unvermeidlich James Bond vor Augen: smart, elegant, weltgewandt, Anzug von der Savile Row, ein Offizier und Gentleman, dem seine Eton-Erziehung aus jedem Knopfloch trieft. Erdacht wurde die Figur des Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten bekanntlich von Ian Fleming in den 1950er Jahren. 1962 kam der erste James-Bond-Film in die Kinos: „James Bond jagt Dr. No“.

Ein Jahr später dann erschien ein Agentenroman, dessen Autor ein vollständig anderes Bild des Agentenlebens zeichnete als Fleming: „Der Spion der aus der Kälte kam“ von John le Carré. Dieser, mit bürgerlichem Namen David John Moore Cornwell, hatte unter anderem für den MI5 und MI6 gearbeitet. Flaming hingegen für den NID, den britischen Marine-Geheimdienst.