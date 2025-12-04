„Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck“ - Grüne Blasenspiegelung

Die Dokumentation „Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck“ zeigt nicht nur den gescheiterten Wahlkampf des grünen Ex-Vizekanzlers, sondern entlarvt auch ein linksliberales Unterstützermilieu, das seine eigene Realität nicht versteht.