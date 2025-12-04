Habeck
„Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck“ Grüne Blasenspiegelung

Die Dokumentation „Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck“ zeigt nicht nur den gescheiterten Wahlkampf des grünen Ex-Vizekanzlers, sondern entlarvt auch ein linksliberales Unterstützermilieu, das seine eigene Realität nicht versteht.

VON URSULA KÄHLER am 4. Dezember 2025 6 min

Die Grünen sind in einer veritablen Krise. Mit der Linken ist der Ökopartei eine coolere, aggressivere und jünger wirkende Konkurrenz entstanden. Zugleich sind grüne Kernthemen in Zeiten von Krieg und Wirtschaftskrise nicht wirklich angesagt. Und die Performance der einstigen Hoffnungsträger war während ihrer letzten Regierungstätigkeit alles andere als befriedigend. Dass genau in dieser Situation ein Dokumentarfilm erscheint, der sich noch einmal der Wahlniederlage Robert Habecks zu Beginn dieses Jahres widmet, wirkt etwas schräg. 

Christa Wallau | Do., 4. Dezember 2025 - 11:44

bleibt ein Ideologe.
Wenn seine Lehre nichts taugt, ist die Tatsache, daß er "gut rüber kommt", umso gefährlicher!

Habeck und seine Grünen haben wahrhaftig genug Unheil angerichtet.
Ich werde ihnen deshalb keine Träne der Nostalgie nachweinen und es mir auf jeden Fall ersparen, diesen Film anzuschauen.

Wenn ich daran denke, daß bei der UNO eine weitere "grüne" Koryphäe sitzt, die dem Ansehen Deutschlands in der Welt bis heute schadet, dann überkommt mich nur ein einziges Gefühl:
ungeheure Wut, gemischt mit Verachtung für alle meine Mitbürger, die auf die grünen Blender hereingefallen sind.

C. Schnörr | Do., 4. Dezember 2025 - 11:54

Wieder Kinderbücher schreiben und den von ihm mit-forcierten wirtschaftlichen Sinkflug direkt wahrnehmen.

Theodor Lanck | Do., 4. Dezember 2025 - 12:21

Nach einem unqualifizierten Schaumschläger sehnt sich außerhalb der grünen Blase niemand. Wie die SPD verstehen die Grünen die Gründe ihres Abstiegs nicht, wollten sie doch nur das Beste.

Walter Buehler | Do., 4. Dezember 2025 - 12:36

... eine 'contradictio in adjectu', einen 'Widerspruch in sich selbst' enthält.

Ein Film ist eigentlich nur dann ein nüchternes Dokument, wenn er ohne Komaramann, ohne Regisseur, ohne Schauspieler entstanden ist, also etwa durch eine Wildkamera oder durch eine Kamera zur Verkehrsüberwachung.

Alle Filme anderen sind bebilderte Erzählungen, die das propagieren sollen, was der Reporter (oder seine Auftraggeber) für richtig oder wichtig hält. Filme sind in der Regel "sensationelle" Heldenepen oder Opferlegenden.

Filme, die über Leinwände und Bildschirme flimmern, sind in ihrer Masse solche Heiligen- oder Mätyrerlegenden, egal wie der Film kategorisiert wird.

Wie der Artikel sehr genau beschreibt, gehört die Legende vom Aufstieg und Fall des philosophisch angehauchten Märchenerzählers zum Wirtschaftsminister eines mittelgro0en Landes genau zu diesem Genre.

In der Tat: Ein Besuch wird keine weiteren Erkenntnisse bringen. Das kann man sich ersparen.

Enka Hein | Do., 4. Dezember 2025 - 12:38

... der Grünen mit ihrem grünen ideologiebesoffenem Wirtschaftszerstörer brauch ich wie die Warze am A...

Sebastian Habel | Do., 4. Dezember 2025 - 13:11

Die Aussage "Man ist so sehr überzeugt von der persönlichen Weltsicht, dass die Realität nur noch als störend wahrgenommen wird. Wenn die eigene Ideologie nicht zur Wirklichkeit passt, ist irgendwie die Wirklichkeit schuld." trifft den Nagel sowas von auf den Kopf. Aber der Heiland kann froh sein, das Friedrich Merz seine Politik nahtlos fortsetzt. Ihm ging es schließlich nie um Karriere, sondern um eine bessere Welt, nicht wahr? Hahaha! Wenigstens war er ehrlich zu uns, ganz im Gegensatz zu Herrn Merz.

Sabine Lehmann | Do., 4. Dezember 2025 - 13:13

Wer schon mal eine hatte, der weiß wie schmerzhaft sie ist. Diese cineastische Blasenspiegelung jedoch könnte noch schmerzhafter sein. Zumindest für Zuschauer, die noch alle Murmeln auf der Kette haben.
Da wäre zum einen die nicht ganz unwesentliche Tatsache, dass diese filmische Selbstbeweihräucherung mit fast 300.000 Steuer Peseten "gefördert" wurde, wobei man sich fragen muss, seit wann ideologische, teils fast schon pathologische Wahnvorstellungen steuerlich gefördert werden. Obwohl innerhalb eines geschlossenen Systems, in diesem Fall die deutsche Irrenanstalt, alles möglich zu sein scheint, seit dieser Hosenanzug anfing die Beleuchtung in vielen Oberstübchen auszuschalten.
Robert, der Scheinheilige, Gottes grünes Geschenk an die Menschheit(so seine Selbstwahrnehmung), in Wahrheit ein Menetekel historischer, ökonomischer u. ökologischer Abgründe, er ist wieder da, oder immer noch. Eine Therapie, der wir alle beiwohnen "dürfen"..
Wie sagt man Irren eigentlich, dass sie irre sind?

Hans Page | Do., 4. Dezember 2025 - 13:18

Propagandafilme über Politiker sind unerträglich. Wer - außer eingefleischten Masochisten oder wer dafür bezahlt wird - sieht sich so einen Quatsch an.

Markus Michaelis | Do., 4. Dezember 2025 - 13:25

Das trifft es glaube ich gut. Die Kluft zur Realität ist aber nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass "man" (diese Sichtweise ist allgemein gesellschaftlich tief verankert) davon ausgeht, dass es "DIE" Realität und "DEN" Menschen gibt, das also am Ende es irgendeine Wahrheit gibt, die alle akzeptieren müssen.

Die meisten Dinge und der Mensch sind aber ziemlich offen: ob ich mich an Nationen oder Religion oder Menschenrechten orientiere, wie wichtig Familie ist, Queer oder traditionell, ob 2er Partnerschaften oder Dorfgemeinschaft, wieviel Klima, tausend andere Dinge: das ist alles ziemlich offen und mehr eine Frage der Entscheidungen bzw. Kontingenzen als naturgesetzlicher Vorgaben. Dass sich Millionen Menschen auf ein "Wir" einigen, ist mehr Arbeit und Entscheidung. Man will es aber als alternativlos vorgegeben sehen.

Die grüne totale Weltoffenheit kommt daher, dass man sich dort nur ein Weltbild vorstellen kann - das eigene.

