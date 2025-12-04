- Grüne Blasenspiegelung
Die Dokumentation „Jetzt. Wohin. Meine Reise mit Robert Habeck“ zeigt nicht nur den gescheiterten Wahlkampf des grünen Ex-Vizekanzlers, sondern entlarvt auch ein linksliberales Unterstützermilieu, das seine eigene Realität nicht versteht.
Die Grünen sind in einer veritablen Krise. Mit der Linken ist der Ökopartei eine coolere, aggressivere und jünger wirkende Konkurrenz entstanden. Zugleich sind grüne Kernthemen in Zeiten von Krieg und Wirtschaftskrise nicht wirklich angesagt. Und die Performance der einstigen Hoffnungsträger war während ihrer letzten Regierungstätigkeit alles andere als befriedigend. Dass genau in dieser Situation ein Dokumentarfilm erscheint, der sich noch einmal der Wahlniederlage Robert Habecks zu Beginn dieses Jahres widmet, wirkt etwas schräg.
