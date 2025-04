Felix Körner ist katholischer Theologe und Islamwissenschaftler. Seit 2021 ist er Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Elf Jahre hat Körner in Rom an der Päpstlichen Universität Gregoriana gelehrt. Er gehört wie Papst Franziskus der Gemeinschaft Jesu an (Jesuiten).

Herr Körner, Sie kannten Papst Franziskus persönlich aus Ihrer Zeit in Rom, Sie sind beide Jesuiten. Wie haben Sie ihn erlebt?