Wer viel Raum in sich hat, braucht nicht viel Raum um sich. Die Einzimmerwohnung von Erik Leuthäuser im Berliner Westen ist wirklich klein. Markant im Zimmer sind die Billie-Holiday- und Ella-Fitzgerald-Poster, die vielen CDs und Platten und das rot-orangene E-Piano, das er schon als Kind hatte. In der Begegnung ein ernsthafter, uneitler und ehrlicher Mensch und Künstler. Er zeigt sein Suchen – aber in der Musik nimmt man ihn auch wahr als einen, der gefunden hat: den richtigen Ausdruck und sich selbst.

Wer den 1996 in Freital bei Dresden geborenen und international preisgekrönten Jazzsänger spät entdeckt hat, der hat ihn vielleicht zuerst gehört vor drei Jahren auf dem Sampler zum 50. Geburtstag des legendären deutschen Jazzlabels MPS: Musik Produktion Schwarzwald. Zwischen Oscar Peterson und Monty Alexander diese nie gehörte Tenorstimme – klar und samten, jugendlich und reif, freundlich irgendwie.

Jazz auf Deutsch

Er selbst betont den „Weltschmerz“ und die „Sehnsucht“ in den Jazz-Chansons seines bisherigen Hauptwerks „Wünschen“: „Wenn man mit zwanzig in Berlin all die verschiedenen Türen sieht, die man noch nicht aufgemacht hat, und sich fragt, welche soll ich jetzt aufmachen?“ Solche Geschichten will er erzählen. Er tut es auf Deutsch – ziemlich einzigartig im heutigen Jazz. „Die Frage ist: In welcher Sprache kann ich komplexe Gefühle am besten ausdrücken? In welcher Sprache gibt’s noch nicht so viel, das ich geil finde? Im deutschen Pop finde ich viele Wendungen oft langweilig oder kitschig. Und ich habe eben auch sehr früh mit Musik und mit dem Texteschreiben begonnen und habe einfach auf Deutsch spannendere Wendungen gefunden als auf Englisch.“

Neben eigenen Texten gibt es auf „Wünschen“ auch Lyrik von Mascha Kaléko oder für ihn geschriebene Stücke von Dota Kehr, der Berliner Liedermacherin. Gerade vor Corona hatte er mit Konzerten auf der Bühne der „Bar jeder Vernunft“ begonnen, bei denen er mit dem Material von „Wünschen“ spielte. Als wir darüber sprechen, freut er sich immer noch: „Bei diesen deutschen Texten hängen mir die Leute mehr an den Lippen – und das macht mehr Spaß.“