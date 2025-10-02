Weltberühmte Primatenforscherin - Jane Goodall mit 91 Jahren verstorben

Die Primatenforscherin Jane Goodall verbrachte viele Jahre im afrikanischen Dschungel, wo sie das Verhalten von Affen erforschte – und die Sicht der Welt auf unsere nächsten Verwandten nachhaltig veränderte. 2013 verriet sie uns im Format „24 Stunden“, wie sie sich ihren letzten Tag wünschen würde.