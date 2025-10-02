Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall bei ihren Schimpansen
Die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall bei ihren Schimpansen / picture alliance/United Archives | IFTN

Weltberühmte Primatenforscherin Jane Goodall mit 91 Jahren verstorben

Die Primatenforscherin Jane Goodall verbrachte viele Jahre im afrikanischen Dschungel, wo sie das Verhalten von Affen erforschte – und die Sicht der Welt auf unsere nächsten Verwandten nachhaltig veränderte. 2013 verriet sie uns im Format „24 Stunden“, wie sie sich ihren letzten Tag wünschen würde.

VON BJÖRN EENBOOM am 2. Oktober 2025 4 min

Es ist Mai, alles ist ergrünt. Ich wache um fünf Uhr früh im Haus meiner Kindheit in Bournemouth an der Südküste Englands auf. Von diesem Moment an zähle ich meine letzten 24 Stunden. Ich schaue hinaus zu den Bäumen, hin zu einer Buche, wo ich als Kind viel Zeit verbracht habe, hoch oben bei den Vögeln. In der Küche frühstücke ich mit meiner Schwester Judy und den Kindern. Wie immer eine halbe Scheibe Toast und einen Kaffee. Nach dem Frühstück verdunkeln Wolken die Sonne. Die Luft ist grau und kalt. Ich gehe mit Charlie, dem Boxermischling, spazieren.

Wir laufen zu den Plätzen, die ich als Kind mit meinem ersten Hund Rusty aufgesucht habe. Wenig hat sich verändert. Wir machen Rast an einem geheimen Ort bei den Bäumen. Ich schaue zurück auf mein Leben, die Menschen und Tiere, die Orte und Ereignisse, die einen großen Einfluss auf mich hatten. Dann kehre ich zum Haus zurück und werde zu Mittag essen, vegetarisch natürlich. Nun werde ich einen friedvollen und beschäftigten Nachmittag verbringen und so viele Freunde wie möglich anrufen. Um ihre Stimmen zu hören. Sie werden nicht wissen, dass ich mich verabschiede. „Ich habe Lust auf einen kurzen Plausch“, werde ich sagen.

Ernst-Günther Konrad | Do., 2. Oktober 2025 - 14:57

Wir konnten viel von ihr lernen und ich hoffe, ihre letzten Stunden waren schmerzfrei und friedlich. In jedem Fall eine der ganz großen Forscherinnen, deren Filmberichte ich immer gerne gesehen habe.

