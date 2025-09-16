Briers Shavani
Ausladung der Münchner Philharmoniker Gesinnungsprüfung nicht bestanden

Eigentlich sollten die Münchner Philharmoniker das musikalische Highlight des Jahres im belgischen Gent bespielen. Doch vom Vorsitzenden wurde ihnen abgesagt. Der Grund: Lahav Shani – der israelische Dirigent – verurteilt Israel nicht als genozidalen Staat.

VON MIRJAM EPSTEIN am 16. September 2025 7 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Durchschnittlich 50.000 Besucher strömen Jahr für Jahr auf das Festival van Vlaanderen in Gent. In ganz Belgien bespielt es Standorte mit dem Repertoire aus klassischer Musik, Jazz und Weltliedern. Als Dirigent war der Musiker Lahav Shani vorgesehen. Der geborene Israeli ist Musikdirektor beim Israel Philharmonic Orchestra und soll neuer Chef der Münchner Philharmoniker ab 2026/2027 werden. Auf dem musikalischen Feld bespielt er unterschiedlichste Positionen: Er dirigiert, spielt Klavier, früher war er auch Kontrabassist. 

In der Szene eilt ihm der Ruf eines multitalentierten Genies voraus. 2013 gelang ihm der Durchbruch – bei der international angesehenen Gustav-Mahler-Conducting-Competition in Bamberg holte er Platz eins. 2018 stieg er zum Chef des Rotterdam Philharmonic Orchestra auf, als jüngster überhaupt seit der Gründung. Doch nun wurden die Münchner Philharmoniker ausgeladen vom Festival, höchstpersönlich vom Vorsitzenden: Jan Briers. Als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra habe Shani „keine ausreichende Klarheit über seine Haltung zum völkermörderischen Regime in Tel Aviv“ gegeben. Jan Briers stellte noch ein Ultimatum durch die Hintertür: Wenn er bis Montag eine schriftliche Erklärung abgebe, dass er sich zum „Völkermord durch Israel“ bekenne.

Helmut Bachmann | Di., 16. September 2025 - 17:04

plumper, widerlicher, banaler, linker Antisemitismus.

Maria Arenz | Di., 16. September 2025 - 17:15

höchstwahrscheinlich jüdischen Betreiber meiner Lieblingsreinigung jetzt auch zu einem Bekenntnis auffordern i.S. Genozid in Gaza, um mich weiter von ihm bedienen lassen zu können, ohne der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig zu gehen, falls er mir den Vogel zeigt? Die Palästinenser-Blase -also vor allem auch ihre "Unterstützer"- geht mir langsam sowas von auf die Nerven. Wer hat denn angefangen mit dem "In's Meer wünschen" der anderen Seite? Jetzt sind halt die Israelis dran mit dem "weg wünschen" der Palästinenser. Ist auch nicht schön und vor allem wahrscheinlich nicht zielführend aber wieso das jetzt plötzlich "Genozid" und ganz, ganz schlimm sein soll, erschließt sich mir nicht. Wäre - wenn wirklich geplant- übrigens der erste Genozid in der Weltgeschichte, bei dem das Opfervolk sich innerhalb wenigerJahrzehnte vervielfacht hat. Ich ordne das Geschehen deshalb eher unter "Sowas kommt von sowas" ein. Oder unter AT, Hosea 8, Vers 7: "Wer Wind sät, wird Sturm ernten".

Alexander J. Schabries | Di., 16. September 2025 - 17:17

...ein bekräftigendes Beispiel für die Tatsache, dass, schleichend, der Pöbel die Macht gewinnt.
Die Zeichen sind nicht zu übersehen. Auch unser Kanzler z.B. ist dem Wesen des Hrn. Bries nicht unähnlich.

Stefan | Di., 16. September 2025 - 17:17

Deutschland steht bedingungslos an der Seite Israels, oder ist das mittlerweile nicht mehr so ???
Da wundere ich mich tatsächlich über das Heimatland der angestrebten europäischen Zentralregierung, das nichts von selbst auf die Reihe bekommt und ohne "Brüsseler Spritzen" längst pleite wäre über solch eine Maßnahme.
Nunja, jeder Staat hat zu Israel eben seine eigene Meinung.
Wir Deutschen, die einst mal vor fast einem Jahrhundert halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben, sind da heutzutage eher außen vor.
Ich persönlich finde im Bezug auf die belgische Aktion interessant, daß Anna Netrebko ohne persönliche Stellungnahme zum ukrainischen Desaster, trotzdem problemlos überall in Europa auftreten konnte.
Ja,ja, die liebe Doppelmoral, sie ist nicht klein zu kriegen.

Wolfgang Borchardt | Di., 16. September 2025 - 17:40

Demokratie. Obwohl Herr Briers glaubt, dass er das Fleisch der Demokratie ist. Wer erklärt ihm das mal richtig?

