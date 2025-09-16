- Gesinnungsprüfung nicht bestanden
Eigentlich sollten die Münchner Philharmoniker das musikalische Highlight des Jahres im belgischen Gent bespielen. Doch vom Vorsitzenden wurde ihnen abgesagt. Der Grund: Lahav Shani – der israelische Dirigent – verurteilt Israel nicht als genozidalen Staat.
Durchschnittlich 50.000 Besucher strömen Jahr für Jahr auf das Festival van Vlaanderen in Gent. In ganz Belgien bespielt es Standorte mit dem Repertoire aus klassischer Musik, Jazz und Weltliedern. Als Dirigent war der Musiker Lahav Shani vorgesehen. Der geborene Israeli ist Musikdirektor beim Israel Philharmonic Orchestra und soll neuer Chef der Münchner Philharmoniker ab 2026/2027 werden. Auf dem musikalischen Feld bespielt er unterschiedlichste Positionen: Er dirigiert, spielt Klavier, früher war er auch Kontrabassist.
In der Szene eilt ihm der Ruf eines multitalentierten Genies voraus. 2013 gelang ihm der Durchbruch – bei der international angesehenen Gustav-Mahler-Conducting-Competition in Bamberg holte er Platz eins. 2018 stieg er zum Chef des Rotterdam Philharmonic Orchestra auf, als jüngster überhaupt seit der Gründung. Doch nun wurden die Münchner Philharmoniker ausgeladen vom Festival, höchstpersönlich vom Vorsitzenden: Jan Briers. Als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra habe Shani „keine ausreichende Klarheit über seine Haltung zum völkermörderischen Regime in Tel Aviv“ gegeben. Jan Briers stellte noch ein Ultimatum durch die Hintertür: Wenn er bis Montag eine schriftliche Erklärung abgebe, dass er sich zum „Völkermord durch Israel“ bekenne.

