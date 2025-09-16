In der Szene eilt ihm der Ruf eines multitalentierten Genies voraus. 2013 gelang ihm der Durchbruch – bei der international angesehenen Gustav-Mahler-Conducting-Competition in Bamberg holte er Platz eins. 2018 stieg er zum Chef des Rotterdam Philharmonic Orchestra auf, als jüngster überhaupt seit der Gründung. Doch nun wurden die Münchner Philharmoniker ausgeladen vom Festival, höchstpersönlich vom Vorsitzenden: Jan Briers. Als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra habe Shani „keine ausreichende Klarheit über seine Haltung zum völkermörderischen Regime in Tel Aviv“ gegeben. Jan Briers stellte noch ein Ultimatum durch die Hintertür: Wenn er bis Montag eine schriftliche Erklärung abgebe, dass er sich zum „Völkermord durch Israel“ bekenne.