„Es lässt sich schwer beurteilen, ob die mögliche Kürzung im Fahrwasser der aktuellen Einschüchterung kritischer Moderatoren in den USA steht. Was allerdings aufhorchen lässt, ist der Zeitpunkt und der Kontext der Kürzungsabsichten. Just in dem Moment, als sich Kimmel kritisch zu Kirk und Trump äußert, soll in Deutschland der Sendungsrhythmus von Böhmermann verändert werden?“, sagte dieser Tage eine Kommunikationswissenschaftlerin namens Christine Horz-Ishak dem Stern.

Anlass dieses Interviews war die Nachricht, dass das ZDF offenbar plant, das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann künftig etwas weniger häufig auszustrahlen. Was Genaues weiß man nicht. Aber da Verschwörungstheoretiker bekanntermaßen immer nur die anderen sind, hat der Stern dieses Gespräch trotzdem veröffentlicht.

Zwangsfinanziertes Volkserziehungsfernsehen

Gut so! Gestattet es dem aufmerksamen Leser, der noch an Tugenden wie Höflichkeit, Aufrichtigkeit und Integrität glaubt, doch einen bemerkenswerten Einblick in eine groteske Parallelwelt. In dieser gilt Böhmermann als Garant für gute Satire im Sinne der „unsere Demokratie“. Und nicht als der Karl-Eduard von Schnitzler des zwangsfinanzierten Volkserziehungsfernsehens, der er eigentlich ist. Kein Wunder also, dass Horz-Ishak im Stern mit gleich mehreren Sätzen aufwartet, die für die Ewigkeit taugen. Ziemlich gut ist zum Beispiel der hier:

„Das ,ZDF Magazin Royale‘ ist eine der wenigen Sendungen, die den Auftrag der vierten Gewalt noch ernst nimmt. Die den Regierenden auf die Finger schaut, nach Fehlentwicklungen und Verzerrungen sucht.“

Das ist nämlich insofern lustig, da Böhmermann all die Jahre und auch während der hysterischen Corona-Politik gleich zweier Corona-Regimes – Merkel/Spahn und Scholz/Lauterbach – immer brav auf Linie war. Im Fall des damaligen BSI-Chefs Jörg Schönbohm darf man mehr noch sogar davon ausgehen, dass Böhmermann mit Nancy Faesers Bundesinnenministerium kollaborierte, um einen von der Frau Ministerin unerwünschten, aber dummerweise bis dato honorigen Mann durch das Streuen von Lügen und Gerüchten im ZDF loszuwerden.

Frauen, die der Meinung sind, dass ein Mann nicht via Abrakadabra-Sprechakt zur Frau werden kann, bezeichnete Böhmermann außerdem als „Scheißhaufen“. Kinder verglich er während der SarsCov2-Pandemie mit „Ratten“, womit er seinen propagandistischen Teil dazu beigetragen hat, dass diese besonders unter der Corona-Politik zu leiden hatten. Der von 250 NDR-Intriganten diffamierten BR-Journalistin Julia Ruhs warf er kürzlich „populistischen Quatsch“ vor, was offenkundig selbst populistischer Quatsch war. Und auch sonst ist Böhmermann nicht dafür bekannt, nach Verzerrungen zu suchen, sondern eher dafür, selbst zu verzerren, wenn es dem gewünschten Narrativ nutzt. Was wiederum Frau Horz-Ishak nicht davon abhält, dem Stern folgenden Quatsch als Analyse zu verkaufen:

„Solche Sendungen sind immens wichtig, dafür wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet. Dieser hat eine Demokratiefunktion, und Böhmermann hat die wahrgenommen. Wenn die Sendung eingedampft wird, ist das ein dramatisches Signal.“

Demnach soll es also ein dramatisches Signal für die Demokratie sein, wenn Jan Böhmermann künftig etwas weniger häufig gegen Andersdenkende agitiert. Ich sehe das erwartungsgemäß anders – und muss mich ehrlich gesagt arg wundern über die Interviewerin vom Stern. Die soll laut Autorenprofil nämlich eine investigative Journalistin sein, sieht aber offenbar keinen Grund für eine kritische Nachfrage, wenn eine angebliche Medien-Expertin den Fortbestand der Demokratie an die Sendezeit von Jan Böhmermann knüpft. Ich meine, es ist zwar bekannt, dass man sich im linksgrünen Juste Milieu gegenseitig allerhand Unsinn erzählt über rechte Netzwerke und den drohenden Untergang der Demokratie, aber geht das hier nicht doch ein bisschen zu weit? Also völlig unabhängig jetzt von links, rechts oder liberal – sondern einfach von der intellektuellen Flughöhe her?

„ From the River to the Sea“

Zumal Böhmermann dieser Tage noch durch etwas anderes aufgefallen ist. Ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel, am 7. Oktober 2025, sollte im Rahmen der von Böhmermann organisierten Ausstellung und Eventreihe „Die Möglichkeit der Unvernunft“ der Rapper Chefket ein Konzert geben. Ein Musiker, der mit anti-israelischen und pro-palästinensische Parolen und Symboliken auffällt. Ein Foto zeigt ihn mit einem T-Shirt, auf dem ein Staat Palästina ohne Israel abgebildet ist. „From the River to the Sea“ und so: des Antisemiten liebste Parole gedruckt auf ein Stück Stoff.

Mittlerweile wurde das Konzert abgesagt. Allerdings erst infolge öffentlichen Drucks und durch eine Intervention des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer. Denn die Ausstellung und Eventreihe wird auch mit Steuergeldern finanziert. Womit sich einmal mehr die Frage stellt, ob Jan Böhmermann im Rahmen seiner Karriere überhaupt in der Lage ist, irgendetwas auf die Reihe zu kriegen, ohne dafür auf fremdes Geld angewiesen zu sein. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion.

Bei Jan Böhmermann, so lässt sich bilanzieren, läuft es derzeit also ein bisschen unrund. Zuerst die Nachricht, dass sein „ZDF Magazin Royal“ künftig weniger Sendezeit bekommen soll, und jetzt hat es Böhmermann auch noch mit Antisemitismus-Vorwürfen zu tun. Diese weist er selbstverständlich zurück. Was auch sonst?! Und weil ich nicht Jan Böhmermann bin, sondern anders als die Gurkentruppe vom „ZDF Magazin Royale“ ein Verfechter des „In dubio pro reo“ nehme ich ihm einfach mal ab, dass er kein Antisemit ist. Und dennoch kann ich Ihnen, liebe Leser, verraten, wie Böhmermanns Redaktion jetzt vorgehen würde, um ihn als Antisemiten zu „entlarven“, wie es immer so schön heißt.

Auftrag vom Chef

Die Redaktion des „ZDF Magazin Royale“ würde dafür den aktuellen Fall zum Anlass nehmen. Denn selbstredend sieht das nicht gut aus, dass ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Massakers der Rapper Chefket im Rahmen einer von Böhmermann organisierten Veranstaltung auftreten sollte. Daraus würde die Redaktion dann die Frage ableiten: Ist der Jan etwa ein Antisemit? Kicher, kicher. Anschließend würde sie googeln und auf einen Vorfall aus dem Jahr 2010 stoßen, den der jüdische Kabarettist Oliver Polak in seinem Buch „Gegen Judenhass“ (2018) beschreibt.

Dieser ereignete sich beim 25-jährigen Bühnenjubiläum des Kabarettisten Serdar Somuncu. Nachdem Böhmermann auf dem Sofa mit den Worten „Ja, jetzt geh aber auch“ reagiert hatte, forderte Klaas Heufer-Umlauf Polak auf, die Bühne zu verlassen. Somuncu schloss sich an und rief ihm hinterher: „Verpiss dich.“ Im Anschluss sprachen die Beteiligten darüber, ob sie Polak die Hand gegeben hätten. Heufer-Umlauf erklärte, er habe ihn nur kurz am Arm berührt. Somuncu kommentierte dies mit: „Ekelhaft.“ Schließlich holte Böhmermann ein Desinfektionsmittel hervor.

Vor seinem inszenierten Abgang hatte Polak auf der Bühne den aus seiner Sicht „ungelenken“ Umgang der Deutschen mit dem Holocaust thematisiert. War das damals auf der Bühne also antisemitisch? Darüber wurde nach Erscheinen des Buches durchaus heftig diskutiert. Und ist Böhmermann also ein Antisemit? Oder war das alles doch nur Spaß? Kicher, kicher. Scheißegal, würde sich die Redaktion vom „ZDF Magazin Royale“ nun denken. Schließlich gibt es den Auftrag vom Chef, diesem Böhmermann Antisemitismus nachzuweisen.

Antisemitismus eine „Bühne geboten“?

Also nochmal gegoogelt – und siehe da: Es existiert noch ein weiteres Video der Veranstaltung, ein Videoschnipsel eher. Im Vordergrund spricht Polak mit Heufer-Umlauf. Im Hintergrund zeigt Böhmermann auf Polak und sagt mehrmals „Jude“. Aber reicht das schon, um Böhmermann jetzt aber wirklich als Antisemiten zu „entlarven“, wie es dann immer heißt? Kicher, kicher. Nein, also noch einmal gegoogelt – und siehe da: In einem Video widmet sich Böhmermann vor einem Jahr der deutschen Nahost-Debatte.

Ein Satz sticht besonders hervor: „Die israelische Regierung ist scheiße.“ Das sagt zwar nicht Jan Böhmermann, sondern eine Sängerin der No Angels, und tatsächlich ist die Pointe dieses Videos, dass sich nicht jeder Idiot zum Nahostkonflikt äußern sollte, aber hey: Hat Jan Böhmermann dieser Aussage nicht auch eine „Bühne geboten“? Kicher, kicher. Und kritisiert Böhmermann im Video nicht auch den Springer-Verlag, obwohl der doch pro-israelisch ist?

Außerdem sammelte Böhmermann im Jahr 2019 Geld für die damals verhaftete Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete, die Israel heute einen „Völkermord“ vorwirft und Organisatorin des sogenannten „March to Gaza“ war. Böhmermann ist mit Klaas Heufer-Umlauf befreundet, der kürzlich einen Protestbrief gegen Israel initiierte. Und in Böhmermanns Kochsendung „Böhmi brutzelt“ war auch die Komikerin Enissa Amani zu Gast, die kürzlich mit Greta Thunberg nach Gaza segelte. Außerdem hat sich Böhmermann schon häufiger als Adolf Hitler verkleidet. Nur ein Witz? Oder doch ein Bekenntnis? Ist Böhmermann ein Nazi?

Verdächtig wirkt das so zusammengetragen schon, würde sich die Redaktion des „ZDF Magazin Royale“ denken. Wohlwissend, dass man das eine oder andere Detail weglassen müsste, um nicht unnötig Grautöne zu schaffen. Dafür ist kein Platz, wenn man eine Person entlarven will. Da müssen Wahrheiten her! Also einseitige Recherche zusammentragen, ein bisschen Geraune in den Moderationstext schreiben und vor allem ausreichend Gags ausdenken, um sich hinter der „Satire“ verstecken zu können, falls der Betroffene auf die Idee käme, sich zu wehren – und fertig wäre die Kampagne. Oder wie es die „Medien-Expertin“ Christine Horz-Ishak wohl formulieren würde: Und fertig wäre ein weiterer wertvoller Beitrag für den Erhalt unserer Demokratie.