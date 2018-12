Geschrieben hat das eingängige Stück vermutlich der schottische Nationaldichter Robert Burns. Von wem die Melodie stammt, ist umstritten. Dass das Lied sich im Laufe des 20. Jahrhunderts als Neujahrs-Evergreen etablieren konnte, hat viel mit seiner Grundfrage zu tun: Soll das Vergangene, das Vertraute, wirklich vergangen sein und auf immer verloren? Oder lohnt es sich, hin und wieder an das Gestern es zu erinnern und es ins Gedächtnis zurückzurufen? „Should auld acquaintance be forgot and never brought to mind?”