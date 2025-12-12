- Dieser Protest ist auch ein Angriff auf den liberalen Westen
Wenn der Israelhass sogar auf Bereiche übergreift, die frei sein sollten vom Nahostkonflikt, ist etwas ins Rutschen geraten. Der pro-palästinensische Wahnsinn, der Weihnachtsmärke, den ESC oder den Radsport trifft, ist auch ein Angriff auf unsere Werte und unsere Tradition.
Kurt Tucholsky wird der Satz zugeschrieben, dass der Jude als Kanarienvogel in der Kohlegrube der Gesellschaft fungiere. Als Frühwarnsystem für gesellschaftliche Veränderungen zum Negativen. Kanarienvögel wurden früher in Bergwerken eingesetzt, weil sie empfindlicher und damit früher als der Mensch auf giftige Gase reagieren. Wenn der Vogel unruhig wurde oder gar von der Stange fiel, drohte Gefahr für alle Beteiligten. So nützlich kann Natur sein.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.