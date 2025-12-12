Israelhass in Europa - Dieser Protest ist auch ein Angriff auf den liberalen Westen

Wenn der Israelhass sogar auf Bereiche übergreift, die frei sein sollten vom Nahostkonflikt, ist etwas ins Rutschen geraten. Der pro-palästinensische Wahnsinn, der Weihnachtsmärke, den ESC oder den Radsport trifft, ist auch ein Angriff auf unsere Werte und unsere Tradition.