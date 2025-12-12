Proteste
Protest in Brüssel; Autokorso in Berlin; eingerissene Absperrungen am vorgesehen Ziel der Schlussetappe der La Vuelta in Madrid / Screenshot // picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alberto Gardin

Israelhass in Europa Dieser Protest ist auch ein Angriff auf den liberalen Westen

Wenn der Israelhass sogar auf Bereiche übergreift, die frei sein sollten vom Nahostkonflikt, ist etwas ins Rutschen geraten. Der pro-palästinensische Wahnsinn, der Weihnachtsmärke, den ESC oder den Radsport trifft, ist auch ein Angriff auf unsere Werte und unsere Tradition.

VON BEN KRISCHKE am 12. Dezember 2025 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Kurt Tucholsky wird der Satz zugeschrieben, dass der Jude als Kanarienvogel in der Kohlegrube der Gesellschaft fungiere. Als Frühwarnsystem für gesellschaftliche Veränderungen zum Negativen. Kanarienvögel wurden früher in Bergwerken eingesetzt, weil sie empfindlicher und damit früher als der Mensch auf giftige Gase reagieren. Wenn der Vogel unruhig wurde oder gar von der Stange fiel, drohte Gefahr für alle Beteiligten. So nützlich kann Natur sein. 

Dirk Nowotsch | Fr., 12. Dezember 2025 - 16:58

Schäuble und Wulff haben das gesagt, Merkel hat es noch einmal bestätigt! Nun, das sind die Folgen! Um so mehr Menschen hier Aufnahme finden, um so mehr macht sich der Islam breit! Warnende Stimmen werde beflissentlich ignoriert, bis der Islam so eine Macht hat, dass er ein politischer wird! In Teilen ist das ja schon zu beobachten! Die Christen müssen ihre Symbolik einpacken, der Islam zieht in die Ämter und Schulen ein! Kleinigkeiten, wie das aus der Schulspeise und den öffentlichen Kantinen verschwundene Schweinefleisch, nehmen nur wenige, im Zuge der "Grünen-Veggi-Welle" wahr! Hier in Berlin ist es um so spürbarer, dass sich Politiker mit Migrationshintergrund in den Ämtern tummeln und von SPD und Grüne auf Posten gebracht werden! Blind ist der, der nicht wahr nimmt, wie Diese, Klientelpolitik zu Gunsten des Islam und seiner Anhänger betreiben! Demnächst "Islamische Republik Deutschland" oder sogar "Kalifat Deutschland"! Für unsere jüdischen Mitmenschen wird es gefährlich in D!

