Danger Dan, Bündnis Widersetzen und Herbert Marcuse - Die befreiende Intoleranz

Von Danger Dans „Keine Angst“ bis zu den Aussagen des Bündnisses Widersetzen über „faschistische Journalisten“: Intoleranz gilt als moralisch gerechtfertigt, wenn sie „die Richtigen“ trifft. Aber warum? Eine mögliche Erklärung findet sich bei Herbert Marcuse.