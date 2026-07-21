- Die befreiende Intoleranz
Von Danger Dans „Keine Angst“ bis zu den Aussagen des Bündnisses Widersetzen über „faschistische Journalisten“: Intoleranz gilt als moralisch gerechtfertigt, wenn sie „die Richtigen“ trifft. Aber warum? Eine mögliche Erklärung findet sich bei Herbert Marcuse.
Kaum ein Lied hat in den vergangenen Tagen eine derart heftige Debatte ausgelöst wie Danger Dans neue Single „Keine Angst“. Eigentlich hatte der Musiker das Stück gemeinsam mit Igor Levit in der 100. Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ präsentieren sollen, doch der Sender sagte den Auftritt kurzfristig ab. Das ZDF begründete die Ausladung damit, der Text könne als „Aufruf zu Gewalt“ beziehungsweise als Anleitung zu organisiertem Widerstand verstanden werden.
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