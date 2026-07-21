Widersetzen Danger Dan
Widersetzen-Sprecher Noa Sander und Musiker Danger Dan / picture alliance

Danger Dan, Bündnis Widersetzen und Herbert Marcuse Die befreiende Intoleranz

Von Danger Dans „Keine Angst“ bis zu den Aussagen des Bündnisses Widersetzen über „faschistische Journalisten“: Intoleranz gilt als moralisch gerechtfertigt, wenn sie „die Richtigen“ trifft. Aber warum? Eine mögliche Erklärung findet sich bei Herbert Marcuse.

VON JAN UPHOFF am 21. Juli 2026 7 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Kaum ein Lied hat in den vergangenen Tagen eine derart heftige Debatte ausgelöst wie Danger Dans neue Single „Keine Angst“. Eigentlich hatte der Musiker das Stück gemeinsam mit Igor Levit in der 100. Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung Die Anstalt“ präsentieren sollen, doch der Sender sagte den Auftritt kurzfristig ab. Das ZDF begründete die Ausladung damit, der Text könne als „Aufruf zu Gewalt“ beziehungsweise als Anleitung zu organisiertem Widerstand verstanden werden.

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Urban Will | Di., 21. Juli 2026 - 18:07

Marcuse predigte und das, was die Antifa und alle ihre linksgrünen Unterstützer, etc. predigen und auch machen das gleiche, wie das, was die Nazis machten, nur dass letztere es deutlich butaler und offener machten.
Immer wenn einer sich anmaßt, über die Haltung, Meinung, Taten, aber auch Herkunft, Glauben, etc. eines anderen zu urteilen und sich hieraus die Legitimation zuspricht, gegen diesen mit Gewalt vorzugehen (seien es Tritte an den Kopf oder eben KZ's, Folter, Hinrichtungen, etc.), wird es brandgefährlich.
Und in der gespielten Demokratie Deutschland fehlen leider derzeit die Köpfe und der Verstand an den richtigen Stellen (Bellevue, Kanzleramt, aber auch in Kultur, Kirche, etc.), die aus dem linksgrünwoken Furor, den anstehenden, bzw. längst stattfindenden Kulturkampf, etc. drohenden Gefahren anzusprechen und mäßigen einzuwirken.
Dieses Land befindet sich an einer Art Kipppunkt. Aber es muss endlich kippen, es muss endlich eine geistig-moralische Wende her.

Klaus Funke | Di., 21. Juli 2026 - 18:09

Wenn unsere Kultur und das gesellschaftliche Leben erhalten bleiben soll, muss in Sachen der "Gegenwehr" gegen das sog. Aktionsbündnis "Widersetzen" alle staatliche Macht eingesetzt werden, sonst drohen tatsächlich Weimaer Verhältnisse, allerdings viel härter und schlimmer als Weimar je war. Denn was bleibt den konservativen und sog. "rechten" Kräften als "aufzurüsten" und sich "zu bewaffnen". Der "Zebramann" sollte dringend eingehegt werden, wenn uns nicht ein "linker Anführer" erstehen soll - mMn

Hans-Hasso Stamer | Di., 21. Juli 2026 - 18:58

Linke sind nicht demokratisch. Sie stellen das Gewaltmonopol des Staates infrage.

Das Konzept der repressiven Toleranz von Herbert Marcuse mag ein philosophisches Konzept sein, in praktische Politik umgesetzt, zerstört es den Rahmen eines pluralistischen, demokratischen Staates.

Die Linke hat nicht das Recht, zu definieren, was fortschrittlich und was reaktionär ist. Ende der Diskussion.

Vielen Dank für diesen Artikel, der im besten Sinne aufklärerisch ist.

Wobei, wenn man Marcuses Zitat hier folgt, dann ist Gewalt nur gegen Unterdrücker gerechtfertigt. Derzeit ist aber Mitte-Links an der Macht. Insofern kann selbst nach Marcus nicht Gewalt gegen die Opposition angewendet werden.

Sabine Lehmann | Di., 21. Juli 2026 - 19:00

Bitte, wo kann man diesen Zebra-Dress kaufen? Hat "sie" nur dieses eine Kleidungsstück? Muss man sich Sorgen machen? Nicht, dass es noch eines Crowdfundings bedarf........
Man hilft doch immer gerne wo man kann, bei solchen Defiziten.....bei den anderen Defiziten kommt leider jede Hilfe zu spät, fürchte ich;-)

Nun lieber Herr Funke, inhaltlich gibt es ja auch nichts zu sagen, Luft und Leere so weit das wunde Auge reicht. Von daher gilt es auch keine Lehre zu ziehen, einfach am Wegesrand liegen lassen und weitergehen, ist besser so, denn "am Puls der Zeit" verursacht zumindest bei mir zunehmend nur noch behandlungsbedürftigen Puls;-)

Thomas Veit | Di., 21. Juli 2026 - 20:55

im selben Thread in Harmonie vereint...

>> Sooo schön kann das Leben sein... ... /🤣

Heidemarie Heim | Di., 21. Juli 2026 - 22:14

Wollen Sie liebe Frau Lehmann,dass ich Augenbluten bekomme?Oder bei "Psycho" und einem Duschvorhang gleichen Musters mitspielen?Also ich wäre da eher an der Adresse ihres Starcoiffeurs interessiert,der diese stylische Lockenpracht aus dem letzten Jahrhundert kreierte 😂. Zufällig war ich heute Mittag beim Friseur.Natuerlich dem Phone samt C-App bewaffnet.Doch als mich meine Friseurin mit der fröhlichen Frage begrüßte ob wir wie immer? oder mal was anderes machen,dachte ich an das Locken-Zebra und hätte um ein Haar fluchtartig den von scharfen Scheren und Lockenstaeben nur so starrenden Salon verlassen;).Das nächste Mal geht Cicero nicht mit zum Figaro! LG

Also die Albträume sind mir jetzt sicher heute Nacht, liebe Frau Heim;-) Jeder macht sich so hübsch wie es die Natur zulässt, bei Manchen sieht das dann halt eher aus wie ein "Umpfall".
Sei's drum, gerne hätte ich Sie an meinen Gedanken teilhaben lassen die ich mir zum eigentlichen Thema gemacht hatte, aber wie eingangs bereits erwähnt, hat man mich wieder mal kaltgestellt, war zu nah dran an der Realität, das mag heutzutage niemand mehr. Badet man doch lieber in verzerrten Weltbildern garniert mit viel Zuckerwatte, Selbstbeweihräucherung und der einbetonierten Erkenntnis, zu den wahrlich Guten zu gehören, das ist gut für's Karma, Klima, die Karriere und für's Konto....wenn jetzt noch jemand was mit "K" weiß, gebe ich Einen aus;-) Schönen Abend noch und viel Freude mit der hübsch ondulierten Haarpracht (ist nur Spaß, nicht böse sein)......

Günter Johannsen | Di., 21. Juli 2026 - 19:31

"Die Entscheidung des Senders ist vor dem Hintergrund des (sonst leider oft verfehlten) Neutralitätsanspruchs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur konsequent." Da kann ich nur zustimmen. Erstaunlich, dass es hier mal gegenüber LinXen Widerspruch gibt.
Mir macht dieser linksfaschistische Hetzer Danger Dan Angst und Sorge, dass es auf der rechten Seite Radikalisierungen provoziert. Es gemahnt an Weimarer Republik: die linken Parlament-Schwätzer hatten zum Schluss dann mit Gewalt auf den Straßen den Auftrieb eines Adolf Hitler provoziert! Kurt Tucholskys Warnung muss man auch heute ins Kalkül ziehe: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!"
Denn Geschichte kann und wird sich wiederholen, wenn wir nicht aufpassen!

"Mir macht dieser linksfaschistische Hetzer Danger Dan Angst und Sorge, ..." - Genau das will er ja... ... 🤔

Schaut man sich Auftritte und Interviews von Danger Dan an, dann ist überall ein klares Zurückweisung 'vor der letzten Konsequenz' festzustellen, auch verbal. Er jongliert mit seinen Texten am Rande des Erlaubten..., wohl wissend wo seine Grenzen sind - geplante Provokstion. Im Grunde genau wie 'der weltberühmte Kabarettist Böhmermann'...

Tatsächlich sind beide - Danger Dan und Böhmermann - systemangepasste wohlstandslinke Schreihälse..., im Zweifelsfall wählen sie das gesicherte ÖRR-Einkommen, nicht die Revolution... ...

>> Man darf sich eben nur nicht vor ihnen 'fürchten'..., das wollen sie letztendlich nur... ..., beide. SIE!, als konservativer Medienkonsument, sollen zurückschrecken... 🤔😉

Jens Böhme | Di., 21. Juli 2026 - 23:23

Wer kann sich noch an die 1980er Jahre erinnern? Da konnte man sagen, der ist verrückt, die hat nicht alle Tassen im Schrank, den Scheibenwischer machen, einen Vogel zeigen usw. Damit waren Fragen beantwortet und es fanden keine Debatten und Diskussionen zu jedem warmen Luftzug aus hinteren Hosen statt.

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