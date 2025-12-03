Auf einem Schild der Demonstranten wird Friedrich Merz in Anlehnung an Franz von Papen karikiert, den Reichskanzler, der Hitlers Machtübernahme begünstigte
Auf einem Schild der Demonstranten wird Friedrich Merz in Anlehnung an Franz von Papen karikiert, den Reichskanzler, der Hitlers Machtübernahme begünstigte / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Weimarer Verhältnisse? „Der Rückgriff auf 1933 scheint mir frivol“

Herrschen in Deutschland bald „Weimarer Verhältnisse“? Im Cicero-Interview erklärt der Schriftsteller Jens Bisky, wie Mythen über die Weimarer Republik unser Denken prägen – und warum historische Analogien oft in die Irre führen.

INTERVIEW MIT JENS BISKY am 4. Dezember 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Jens Bisky, geboren 1966 in Leipzig, ist ein deutscher Kulturwissenschaftler, Journalist und Autor. Bekannt wurde er durch seine Bücher zur deutschen Stadt- und Kulturgeschichte. Viele Jahre schrieb er als Feuilletonredakteur für die Süddeutsche Zeitung, bevor er zum Hamburger Institut für Sozialforschung wechselte. Mit Werken wie „Berlin. Biographie einer großen Stadt“ und „Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934“ gilt er heute als einer der profiliertesten deutschen Sachbuchautoren.

