Jens Bisky, geboren 1966 in Leipzig, ist ein deutscher Kulturwissenschaftler, Journalist und Autor. Bekannt wurde er durch seine Bücher zur deutschen Stadt- und Kulturgeschichte. Viele Jahre schrieb er als Feuilletonredakteur für die Süddeutsche Zeitung, bevor er zum Hamburger Institut für Sozialforschung wechselte. Mit Werken wie „Berlin. Biographie einer großen Stadt“ und „Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934“ gilt er heute als einer der profiliertesten deutschen Sachbuchautoren.