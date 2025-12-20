- „Zur Weihnachtsgeschichte gehört ein kolonialer Kontext“
In Berlin wird über das Projekt „Decolonizing Christmas“ des „Forums der Religionen“ diskutiert. Im Interview kritisiert Christoph Markschies das Projekt. Es sei falsch, so der evangelische Theologe, Weihnachten aus dem historischen Kontext zu lösen.
Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der evangelische Theologe lehrt an der Humboldt-Universität als Professor ältere Kirchengeschichte und ist Experte für antikes Christentum. Er ist zudem Leiter des Berliner Instituts Kirche und Judentum. Seit 2025 ist er Mitglied im Orden Pour le mérite.
-
