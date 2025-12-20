Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der evangelische Theologe lehrt an der Humboldt-Universität als Professor ältere Kirchengeschichte und ist Experte für antikes Christentum. Er ist zudem Leiter des Berliner Instituts Kirche und Judentum. Seit 2025 ist er Mitglied im Orden Pour le mérite.