Krippe
Die barocke Weihnachtskrippe in der Stiftskirche in Laufen im Rupertwinkel stellt das Geschehen mit vielen Akteuren vor. /picture alliance / SZ Photo | RoHa-Fotothek Fürmann

Weihnachten im historischen Kontext „Zur Weihnachtsgeschichte gehört ein kolonialer Kontext“

In Berlin wird über das Projekt „Decolonizing Christmas“ des „Forums der Religionen“ diskutiert. Im Interview kritisiert Christoph Markschies das Projekt. Es sei falsch, so der evangelische Theologe, Weihnachten aus dem historischen Kontext zu lösen.

INTERVIEW MIT CHRISTOPH MARKSCHIES am 22. Dezember 2025

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der evangelische Theologe lehrt an der Humboldt-Universität als Professor ältere Kirchengeschichte und ist Experte für antikes Christentum. Er ist zudem Leiter des Berliner Instituts Kirche und Judentum. Seit 2025 ist er Mitglied im Orden Pour le mérite.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.