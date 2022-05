Anna Kukes ist Literatur- wissenschaftlerin, Übersetzerin aus dem Deutschen und Dozentin am Lehrstuhl für Germanistik an der Russischen Staatlichen Universität der Geisteswissenschaften.

Als ich und meine Familie 2018 die israelische Staatsbürgerschaft erhielten, dachten wir nicht ernsthaft daran, aus Russland auszuwandern. Wir, Staatsbürger Russlands, nahmen die zweite Staatsbürgerschaft nicht an, um alles in Russland aufzugeben, in ein anderes Land zu fliehen und dort im nicht mehr jüngsten Alter unser Leben von Null an neu aufzubauen. Wir träumten davon, unsere Grenzen zu erweitern, unsere Vergangenheit in Russland nicht von uns abzuschneiden, sondern Weltbürger, Kosmopoliten zu werden.

Aber wer hätte es wissen können! 2018 gab es keinen Krieg. Jetzt sind wir mitten im Krieg. Und all unsere Zukunftspläne sind hinfällig. Meine Familie und ich hatten noch vor Jahren viele Möglichkeiten, Russland zu verlassen, und wahrscheinlich hätten wir es schon damals tun sollen, aber aus irgendeinem Grund glaubten wir an das Land, in dem wir geboren wurden. Ja, wir glaubten an Russland, wir fühlten uns voll und ganz als Träger und Vertreter seiner Kultur und Sprache.