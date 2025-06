Nasrin Amirsedghi ist Deutsch-Iranerin und Sprachdozentin in Berlin. Sie lebt seit 42 Jahren im Exil in Deutschland.

Nehmen wir das Instrument, das als zentrales Vehikel staatlich organisierter Integration gilt: die Integrationskurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Sie sollen Sprachkompetenz vermitteln, Werte aufzeigen, Orientierung geben. Was sie jedoch häufig liefern ist Frustration, Ineffizienz – und in vielen Fällen: heiße Luft. Die Realität in den Kursräumen ist also eine andere als die Erfolgsmeldungen aus den Ministerien.

In bis zu 80 Prozent der geförderten Kurse bleibt der Integrationsauftrag auf der Strecke. Teilnehmer erscheinen tage- und wochenlang nicht zum Unterricht – ohne jegliche Konsequenz. In manchen Modulen (je 100 Unterrichtseinheiten) fehlen die Hälfte der Teilnehmer an über 40 Tagen. Faktisch: Sie waren kaum präsent. Pünktlichkeit und Disziplin? Ein eigenes Kapitel des Scheiterns. Die Träger kassieren dennoch weiter, das BAMF schaut weg – aus Überforderung, aus politischer Bequemlichkeit oder aus Angst vor einem Eingeständnis: Diese Kurse sind oft ein Feigenblatt, kein Fundament.