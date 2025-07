Ich unterhalte mich auch gerne mit Bahn-Mitarbeitern. Das sind meistens sehr nette Leute. Ganz anders als die woken Irren, die dort für Social Media und Marketing zuständig sind. Anders als die Leute also, die ganze Züge in Regenbogenfarben anpinseln lassen und in den sozialen Medien potentielle Fahrgäste anpöbeln. Erst kürzlich ließ mich eine sehr freundliche Schaffnerin sogar mein Smartphone in der 1. Klasse aufladen, weil mein Deutschlandticket in der Bahn-App gespeichert ist, mein Akku sich aber zwischen Bahnsteig und Abteil verabschiedet hatte.