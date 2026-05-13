Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Hier finden Sie Nachrichten und Berichte der Print- und Onlineredaktion zu außergewöhnlichen Ereignissen.

Die Res Publica Verlags GmbH ist ein inhabergeführter Verlag mit Sitz in Berlin, der sich einzig und allein journalistischen Qualitätsansprüchen verpflichtet fühlt. Hier erscheinen die beiden Monatsmagazine Cicero – Magazin für politische Kultur und Monopol – Magazin für Kunst und Leben sowie die entsprechenden Internetauftritte cicero.de und monopol-magazin.de.

Im Bereich Corporate Publishing veröffentlicht der Verlag Sonderpublikationen in den Bereichen Kunst, Kultur und Tourismus sowie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Gesucht wird zum nächstmöglichen Termin ein

Chef vom Dienst Print

für die Magazine Cicero und Monopol sowie die anlassbezogen erscheinenden Sonderpublikationen beider Marken.

Was wir suchen:

• Projektmanagement-Erfahrung

• fundierte Kenntnisse in den Themen Terminlogistik und Redaktionsabläufen inklusive Ideen zu deren Optimierung, zur Heftplanung und in Redaktionsstrukturen

• fundierte Kenntnisse aktueller Assetmanagement-Systeme (JournalDesigner, Outlook)

• gute Kenntnisse der Apple-Arbeitswelt (AcrobatProfessional und InDesign) und Grundkenntnisse der PC-Welt (Open/Office-Programme)

• Anzeigenkoordination, Schnittstelle zwischen Verlag und Redaktion bezüglich Heftplanung

• IT-Affinität mit analytischen Fähigkeiten in Hard- und Softwarebereich

• proaktive und selbstständige Arbeitsweise

• Durchsetzungsvermögen bei gleichzeitig ausgezeichneter Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit

• hohes Qualitätsbewusstsein

• hohe Zuverlässigkeit

Was wir bieten:

• viele Gestaltungsmöglichkeiten im Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliches Arbeiten in kleinem, motiviertem Team mit flachen und unkomplizierten Hierarchien

• festes Arbeitsverhältnis, 30 Stunden/Woche

• Einstiegstermin: 1. August 2026, Einarbeitung ab 1. Juli 2026 wünschenswert

• zentrale und attraktive City West-Lage in Berlin-Charlottenburg

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kundenreferenzen) mit Honorarvorstellung an:

Res Publica Verlags GmbH

personal@respublicaverlag.com

Julia Marguier, Fasanenstraße 7-8,10623 Berlin