Liebe Leser,

es ist so weit. Ihren Cicero können Sie ab sofort auch in unserer hauseigenen App lesen. Greifen Sie bequem und unkompliziert vom Handy oder Tablet auf das Magazin zu. Rufen Sie aktuelle oder vergangene Ausgaben ab und erhalten Sie eine Leseprobe. Erwerben Sie die Ausgaben direkt in der App – oder laden Sie diese einfach mit den Zugangsdaten ihres bestehenden Cicero Plus- oder E-Paper-Abonnements herunter. Die App selbst ist kostenlos und erhältlich sowohl im iTunes-Store als auch im Google Playstore. Damit Sie auch unterwegs bestens informiert sind.